16:00
USD 83.20
EUR 101.41
RUB 1.10
Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

Верховный суд изменил приговор Кубанычбеку Кулматову. Ему снизили размер штрафа

Верховный суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова.

Судебная коллегия изменила приговоры предыдущих инстанций бывшему градоначальнику. Кулматову снизили размер штрафа. Ранее по приговору Ленинского районного суда он был приговорен к выплате штрафа в размере 5 миллионов сомов. Верховный суд изменил это решение и снизил эту сумму до 4 миллионов 400 тысяч сомов.

Приговор в отношении Албека Ибраимова оставлен в силе — 15 лет лишения свободы. После октябрьских событий 2020 года он находится в бегах.

Экс-начальник общественно-государственного управления капитального строительства мэрии Сталбек Омурканов приговорен к штрафу в размере 130 тысяч сомов, учредитель стройкомпании «Альта Групп» Кубат Шаршекеев должен выплатить государству 50 тысяч сомов, бывший директор фирмы-подрядчика «Айкол-Строй» Сеиткан Алиев — 70 тысяч сомов.

Еще три фигуранта дела — Дмитрий Яковлев, Бакыт Турусбеков и Азамат Гулжигитов — приговорены к штрафу в размере 30 тысяч сомов.

Напомним, Бишкекский городской суд оставил в силе решение Ленинского районного, приговорившего Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, а Кубанычбека Кулматова — к штрафу.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177889/
просмотров: 577
Версия для печати
Материалы по теме
Процесс над экс-мэрами Бишкека. Рассмотрение апелляции началось в Верховном суде
Я буду бороться до конца. Кубанычбек Кулматов прокомментировал решение суда
Суд над экс-мэрами. Городской суд оставил решение районного без изменений
Сотто Кубанычбек Кулматовдун соңку сөзү: Мен наристедей ишенчээк болгон экенмин
Кубанычбек Кулматов выступил в суде с последним словом
Прокурорлор Албек Ибраимовго 20 жыл, Кубанычбек Кулматовго 15 жыл суранышууда
Фигурантам дела о строительстве школы в «Калыс-Ордо» просят по 15 лет тюрьмы
Обвинение просит для Албека Ибраимова 20 лет, Кубанычбека Кулматова — 15 лет
В суде над экс-мэрами произошла потасовка
Суд над экс-мэрами. У одного из обвиняемых температура, но процесс продолжается
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Подарок от&nbsp;Кремля школьнику из&nbsp;Кыргызстана. Что подарили Рустаму Ташматову Подарок от Кремля школьнику из Кыргызстана. Что подарили Рустаму Ташматову
Бизнес
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
24 декабря, четверг
16:00
Осознанная мода. В чем встретить и провести 2021 год Осознанная мода. В чем встретить и провести 2021 год
15:44
Внимание, розыск! Без вести пропала 13-летняя Медина Жумагазиева
15:41
Верховный суд изменил приговор Кубанычбеку Кулматову. Ему снизили размер штрафа
15:21
В Бишкеке в районе ГЭС-2 столкнулись две машины
15:20
Депутаты парламента до 9 января разъехались для работы в округах