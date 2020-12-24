Верховный суд изменил приговор Кубанычбеку Кулматову. Ему снизили размер штрафа

Верховный суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова.

Судебная коллегия изменила приговоры предыдущих инстанций бывшему градоначальнику. Кулматову снизили размер штрафа. Ранее по приговору Ленинского районного суда он был приговорен к выплате штрафа в размере 5 миллионов сомов. Верховный суд изменил это решение и снизил эту сумму до 4 миллионов 400 тысяч сомов.

Приговор в отношении Албека Ибраимова оставлен в силе — 15 лет лишения свободы. После октябрьских событий 2020 года он находится в бегах.

Экс-начальник общественно-государственного управления капитального строительства мэрии Сталбек Омурканов приговорен к штрафу в размере 130 тысяч сомов, учредитель стройкомпании «Альта Групп» Кубат Шаршекеев должен выплатить государству 50 тысяч сомов, бывший директор фирмы-подрядчика «Айкол-Строй» Сеиткан Алиев — 70 тысяч сомов.

Еще три фигуранта дела — Дмитрий Яковлев, Бакыт Турусбеков и Азамат Гулжигитов — приговорены к штрафу в размере 30 тысяч сомов.

Напомним, Бишкекский городской суд оставил в силе решение Ленинского районного, приговорившего Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, а Кубанычбека Кулматова — к штрафу.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.