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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

Процесс над экс-мэрами Бишкека. Рассмотрение апелляции началось в Верховном суде

В Верховном суде началось рассмотрение уголовного дела экс-мэров Бишкека. Об этом 24.kg сообщил адвокат Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова Сергей Слесарев.

По его словам, процесс дважды откладывался. «Прокуратура подала представление на утяжеление наказания, некоторые участники — апелляцию. Мы пока не подавали, готовимся к тому, чтобы опротестовать решение городского суда», — отметил он.

Напомним, Бишкекский городской суд оставил в силе решение Ленинского районного, приговорившего Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, а Кубанычбека Кулматова — к штрафу.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165797/
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