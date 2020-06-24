В суде над экс-мэрами произошла потасовка

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

В суде представители прокуратуры продолжили выступать с прениями. Сторонники бывшего градоначальника Кубанычбека Кулматова стали выкрикивать комментарии, суд сказал, чтобы удалили из зала суда одну из участниц.

Тогда экс-мэр покинул зал, а когда приставы попытались вывести участницу, завязалась потасовка.

В итоге нарушительницу вывели.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.