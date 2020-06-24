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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

Обвинение просит для Албека Ибраимова 20 лет, Кубанычбека Кулматова — 15 лет

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

В суде продолжились прения сторон. Для экс-мэра Албека Ибраимова представители обвинения просят 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности на три года.

Для бывшего градоначальника Кубанычбека Кулматова — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и заключить под стражу в зале суда.

Напомним, Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157205/
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