Суд над экс-мэрами. Городской суд оставил решение районного без изменений

В Бишкекском городском суде закончилось рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

Для Албека Ибраимова, который проходил обвиняемым по четырем эпизодам, гособвинение просило 20 лет лишения свободы, Кубанычбеку Кулматову — 15 лет.

Выйдя из совещательной комнаты, коллегия суда внесла решение оставить приговор Ленинского суда без изменений за исключением меры пресечения для находящихся под подпиской о невыезде и домашнем аресте. Они отменены.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.