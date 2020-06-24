Кубанычбек Кулматов выступил в суде с последним словом

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.
В суде с последним словом выступил бывший градоначальник Кубанычбек Кулматов.
По его словам, ранее он верил, что, если суд признал человека виновным, значит, так и есть.
«Я, оказывается, как мальчишка наивный был. К сожалению, я повторил судьбу своего отца в 1982 году. Ему потом предлагали стать президентом, но он отказался. Сказал, что мог бы отомстить», — сказал Кубанычбек Кулматов.
Он отметил, что еще в начале судебных разбирательств журналисты спросили, как он относится к суду. «Тогда я сказал, что это судилище. Судилище было, судилище и осталось. Я ничего больше говорить не буду, кроме того, как не виновен. Я жив, пока живы родители. Никогда фамилию Кулматов не променял бы ни на один доллар. Этим и закончу», — завершил свое выступление экс-мэр.
Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.
В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.