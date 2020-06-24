Кубанычбек Кулматов выступил в суде с последним словом

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

В суде с последним словом выступил бывший градоначальник Кубанычбек Кулматов.

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По его словам, ранее он верил, что, если суд признал человека виновным, значит, так и есть.

«Я, оказывается, как мальчишка наивный был. К сожалению, я повторил судьбу своего отца в 1982 году. Ему потом предлагали стать президентом, но он отказался. Сказал, что мог бы отомстить», — сказал Кубанычбек Кулматов.

Он отметил, что еще в начале судебных разбирательств журналисты спросили, как он относится к суду. «Тогда я сказал, что это судилище. Судилище было, судилище и осталось. Я ничего больше говорить не буду, кроме того, как не виновен. Я жив, пока живы родители. Никогда фамилию Кулматов не променял бы ни на один доллар. Этим и закончу», — завершил свое выступление экс-мэр.