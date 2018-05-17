18 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.30-17.00 — улицы Советская, Киевская, Усенбаева, Т.Молдо, Курганская, Куренкеева, Кочкорская, Красная, Люксембург, Тыныбекова, Матыева, бульвар Эркиндик, переулок Тамбовский;

9.00-18.00 — улицы Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, М.Ганди, Фере, переулки Витебский, Береславский, Пензенский;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Белмазар, Макмал, Терек-Сай, Ара-Кол), «Ак-Орго» (улица Алыкулова).

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Горная Маевка (улица Школьная), Маевка (улицы Курманалиева, Арычная, Школьная, Веселая), Пригородное (улицы Маяковского, Горького, Юбилейная), Прохладное (улица Пушкина), Ленинское (улица Алма-Атинская), Виноградное (улица Советская), Восток (улица Береговая), Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Почтовая, Первомайская, Восточная, Фрунзе, Мира), Манас (улица Мира), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Октября), Асылбаш (улица Жаны-Турмуш), Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная), Первое Мая (улицы Калык, Джаштык, Малабек, Сырдыбай), Ден-Алыш (улица Деналыш), Сретенка, Темен-Суу (улицы Маркса, здание айыл окмоту, средняя школа), Александровка (улицы Западная, Крупской, Колхозная, Ключевая, Пушкина, Ворошилова, Ташкентская), Новопокровка (улицы Чехова, Ленина), Люксембург (улица Ваккера), Первомайское;

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Маркса, Громовой, Суворова, Учительская, Первомайская, Лермонтова), село Алексеевка (улицы Жукова, Панфилова, Суворова, Фрунзе).

В Иссык-Кульской области:

9.00-17.00 — села Кок-Сай, Темир-Канат, Кызыл-Туу, Жеруй, Оттук, Кол-Тор, Конур-Олон, Ак-Булун, Зындан, Ак-Булак, Кудургу, Фрунзе, Талды-Суу, Кочу, Сан-Таш, Кен-Суу, Сары-Тологой, город Каракол (улицы Ростовская, Пушкина, Гоголя, Курочкина, Кравцова, Бекбоева, Стаханова, Харьковская, Мурманская, Элебаева, Островская, Ленинградская, Шелководная, Токтогула, Фрунзенская, Ошская, Пржевальского, Пионерская, Искакова, Дружбы, Карасаева, Сталинградская, Акыйкат, Кошевого, Карымшакова, Т.Молдо, Айтбаева, Киевская, Ворошилова, Садовая, новостройка «Алтын Казык», села Челпек, Бурма-Суу, Жолголот).

В Ошской обасти:

9.00-17.00 — села Гульчо, Будалык, Кайрат, Жаны-Турмуш, город Ош (микрорайоны «Ак-Тилек», «Учар», «Кенеш», «Тээке»).

В Баткенской области: