В Законе «О недрах» много противоречащих норм

В Законе «О недрах» много противоречащих друг другу норм, об этом специалисты неоднократно говорили депутатам Жогорку Кенеша, однако документ был принят в трех чтениях, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Ассоциации горнопромышленников и горняков Дуйшенбек Камчыбеков.

«Взять, например, социальный пакет. В законе дается формулировка о его добровольном типе. Но если это добровольно, то почему уполномоченный орган обязывает компанию заключать соглашение и составлять отчет по социальным пакетам? Нужна другая формулировка», — сказал он.

Противоречива и норма приостановки и прекращения лицензии. Согласно новой редакции закона о недрах, четко не прописано, когда уполномоченный орган может приостановить лицензию на пользование недрами, а в каком случае прекратить ее действие. А это, в свою очередь, может привести к юридическим разбирательствам.

Еще одна проблема, обозначенная специалистом, — совместимость лицензий. Бывают моменты, когда на один и тот же участок могут получить лицензии на разные полезные ископаемые.

Получается, что лицензии выдаются на один участок нескольким компаниям. К примеру, один взял его на разработку угля, другой — на изучение месторождения урана. И как выходить из такой ситуации? Обязательно появится конфликт интересов. Мы предлагаем запретить выдавать разрешительные документы на участки, на которых уже ведется разработка. Заместитель председателя Ассоциации горнопромышленников и горняков Дуйшенбек Камчыбеков

По его словам, также надо исключить возможность передачи или оставления в залог лицензий на право пользования недрами. Это порождает коррупцию.