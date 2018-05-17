Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 17 мая после обеда возможен слабый дождь. Воздух прогреется до +24 градусов. День увеличился до 14 часов 41 минуты.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, № 41;

9.00-18.00 — проспект Жибек Жолу (пересечение с улицей Лермонтова), улицы БЧК (пересечение с Веселой), Чолпон-Атинская, Исакеева, Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, М.Ганди, Фере, переулки Витебский, Береславский, Пензенский, микрорайон «Джал», № 38;

Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, М.Ганди, Фере, переулки Витебский, Береславский, Пензенский, микрорайон «Джал», № 38; 9.30-14.00 — жилмассивы «Аска-Таш» (улицы Кедейкан, Жайылма, Месароша), «Колмо» (улицы Мидина, Жаштык, Достук, Жанылык, Курулуш);

9.30-16.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Молдокул);

9.30-17.00 — жилмассив «Керамический»;

9.30-18.00 — проспекты Жибек Жолу, Ч.Айтматова, № 135, «Парк здоровья», район старого аэропорта, улицы Океева, Куренкеева, Уметалиева, Кудрука, Атбашинская, Журнальная.

в районе, ограниченном улицами Матыева, Абдыкадырова, переулками Барнаульским, Украинским;

на улице Кийизбаевой, № 153, 207, 144, 178;

в районе, ограниченном улицами Матыева, Абдыкадырова, Асаналиева, переулком Верхним.

Памятные даты

Международный день борьбы с гомофобией

Термин «гомофобия» появился в 1972 году. Для обозначения иррационального страха перед гомосексуалистами, неприятия и пренебрежения к представителям сексуальных меньшинств термин впервые употребил психиатр Джордж Вайнберг.

Именно 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

Цели этого дня — противодействие любому физическому, моральному и символическому насилию по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентификацией.

Люди, которые меняли мир

Родился военнослужащий Иван Бокарев

Старший сержант Красной армии, участник Великой Отечественной войны и полный кавалер ордена Славы родился 17 мая 1923 года (в большинстве наградных документов датой рождения указан 1925 год) в селе Бакалы Ак-Суйского района.

В декабре 1942 года призван в Красную армию, а с марта 1944-го начал принимать участие в боях Великой Отечественной войны. Служил в 253-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. Принимал участие в следующих наступательных операциях: Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Нижне-Силезской, а также в боях за Сандомирский плацдарм.

В конце 1970-х годов Бокарев обратится в военный комиссариат, чтобы узнать о судьбе своих наград, которые он сдал в 1945 году перед уходом в последний разведывательный выход. В 1979-м награды нашли. Помимо имеющихся наград, Бокареву вручили два ордена Славы 2-й степени, о существовании которых он не знал. После вручения наград комиссариат инициировал перенаграждение на орден Славы 1-й степени. 29 декабря 1980 года Иван Бокарев стал полным кавалером ордена Славы.

По состоянию на 2001 год Иван Васильевич проживал вместе с семьей в Бишкеке. Сведения о дальнейшей биографии отсутствуют.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родился композитор Сейдалы Медетов

Родился 17 мая 1928 года в селе Тюгел-Сай Джумгальского района. Член Союза композиторов СССР (1949).

Создал за короткую творческую жизнь множество пьес и песен для разных инструментов и ансамблей, а также ряд классических музыкальных произведений. «Фортепианная сюита» написана в 1956 году и посвящена памяти норвежского композитора Грига. Широко известна также «Рапсодия» — первая кыргызская фортепианная музыка. Композитор создал произведение, включившее национальный кыргызский мелодизм в традиционную европейскую схему.

Изобретательностью ритмики привлекает пьеса «Воинственный танец джигитов», в которой композитор наметил новые перспективы для кыргызской камерной музыки. Произведения композитора входят в репертуар оркестров Кыргызстана, часто звучат на радио и телевидении.

Умер в 1958 году.

Родилась государственный деятель Жумагуль Нусупова

Родилась 17 мая 1931 года в городе Фрунзе.

Свою трудовую деятельность начала пионервожатой в школе № 11. В 1960 году по представлению Исхака Раззакова и при поддержке Турдакуна Усубалиева Жумагуль Нусупова избрана секретарем по идеологии Фрунзенского горкома партии. В 1961-1970-х — первый секретарь Первомайского райкома, в 1970-1980-х руководила отделом культуры ЦК КП КиргССР. В 1980-1985-м — министр культуры Киргизской ССР, а с 1985-го по 2008 год — директор Государственного мемориального музея имени М.Фрунзе. Депутат Верховного совета Киргизской ССР VI-X созывов.

За значимый вклад в общественное развитие и высокие достижения в области культуры Жумагуль Нусупова удостоена трех орденов, восьми медалей, четырех почетных грамот КР и звания «Заслуженный деятель культуры КР».

Умерла в 2015 году.

Куда сходить

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек» ; Подробнее

продолжается Фестиваль европейского кино ;

; Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет спектакль «Манасчи» .

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Спорт

чемпионат Кыргызстана по шахматам .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — заседание парламента;

Госрезиденция, отъезд в 8.00 — заседание Совета по судебной реформе с участием президента КР;

ПЦ «Кабар», 11.00 — пресс-конференция «О ситуации в горнодобывающей отрасли: проблемы и перспективы ее развития»;

ПЦ «Кабар», 12.00 — пресс-конференция «Развитие государственной молодежной политики в Кыргызской Республике»;

ПЦ Sputnik, 14.00 — видеомост «Звезды стран Шелкового пути о крупном музыкальном фестивале»;

Кыргызский национальный аграрный университет, 16.00 — встреча представителей мэрии с жителями Первомайского района;

ОАО «Гарантийный фонд», 9.30 — пресс-конференция о деятельности ОАО за 4 месяца;

отель «Орион», 9.30 — международная конференция «Урановые хвостохранилища в Центральной Азии: совместные усилия по снижению рисков»;

Министерство образования и науки, 14.00 — круглый стол «Обеспеченность школ учебниками»;

Аллея пограничников, 10.00 — военно-патриотический конкурс «Жоокер ыры» среди учащихся школ.

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