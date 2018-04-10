Здоровье Омурбека Текебаева. Собирают консилиум

Экс-депутата парламента Омурбека Текебаева обследовали в Национальном кардиологическом центре и этапировали в ИК № 47, где он отбывает наказание. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, завтра состоится консилиум врачей и они определят, нуждается ли Омурбек Текебаев в госпитализации в городскую больницу.

Ранее адвокаты бывшего нардепа неоднократно поднимали вопрос о том, что ему требуется комплексный медицинский осмотр, а в ИК № 47 нет таких условий.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.