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Общество

Министр внутренних дел не реагирует на материалы в СМИ. Вот почему

«Мы решили не судиться со СМИ, поэтому не отвечаем на клеветнические материалы», — заявил министр внутренних дел Улан Исраилов на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, отвечая на вопрос депутата Бакирдина Субанбекова.

Нардеп попросил министра опровергнуть материалы в СМИ, которые очерняют всю милицию.

«Очень много материалов публикуется о двух ваших замах. Мне и другим коллегам, которые служили в милиции, очень стыдно за эту информацию. Здесь, среди депутатов, тоже нас трое. И мы, например, всегда стоим на защите милиции. Вашей пресс-службе надо отреагировать на эти публикации», — сказал Бакирдин Субанбеков.

Улан Исраилов информацию о деятельности двух замов назвал клеветой.

«Эти статьи публикуются уже год. ГКНБ провел специальную проверку и ничего не нашел. Мы дали опровержение, даже думали судиться, но потом передумали подавать иск», — ответил министр.
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