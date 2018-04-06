Военнослужащие авиабазы «Кант» приняли участие в акции «Мир читает Айтматова»

Военнослужащие авиабазы ОДКБ «Кант» приняли участие в акции «Мир читает Айтматова», запущенной Министерством образования и науки Кыргызстана. Видео выложили на странице авиабазы в социальной сети Facebook.

Онлайн-флешмоб «Мир читает Айтматова» запустили в январе 2018 года. Цель проекта — популяризация наследия писателя и формирование культуры чтения айтматовских произведений.

«Чтобы участвовать в акции, необходимо записать видео с прочитанным отрывком из произведений Чингиза Айтматова. Кыргызстанцы, обучающиеся за рубежом, могут прочитать отрывок на языке страны пребывания. В акции могут участвовать и иностранные студенты, обучающиеся в Кыргызстане», — сообщили в Министерстве образования.

Напомним, что ранее по просьбе ИА «24.kg» четыре депутата Жогорку Кенеша прочитали отрывки из произведений Чингиза Айтматова.