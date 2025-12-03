В Кыргызстане начались съемки художественного фильма о Чингизе Айтматове

Молодой кыргызский режиссер и оператор-постановщик Каныбек Калматов объявил о старте работы над первым в истории Кыргызстана полнометражным художественным фильмом, посвященном жизни и творческому пути великого писателя Чингиза Айтматова. Проект уже привлек внимание профессионального сообщества как один из самых значимых киноинициатив за последние годы.

Особую ценность фильму придает то, что Каныбек Калматов официально получил эксклюзивные права на экранизацию биографии Айтматова. Соответствующее соглашение подписано с Эльдаром Айтматовым, сыном писателя, что стало важным юридическим и моральным этапом в подготовке картины.

Создатели отмечают, что первый тизер фильма уже отснят, и его премьера станет отправной точкой большого проекта. Однако главный вопрос, который вызывает максимальное внимание публики и прессы остается интригой: кто исполнит роль Чингиза Айтматова, держится в строгом секрете. Авторы обещают неожиданное и сильное решение, но раскрывать его пока не спешат.

Будущий фильм — это эмоционально насыщенная биографическая драма, охватывающая ключевые моменты жизни Чингиза Айтматова: от детства и личных испытаний до мировой известности. Основанная на реальных событиях, картина будет создана в жанре визуально выразительного и глубокого байопика–художественного исследования того, как формировался внутренний мир писателя.

В центре истории — борьба писателя за право голоса, свои идеи и сохранение национальной идентичности. Фильм призван не только показать путь великого кыргызского мыслителя, но и стать источником вдохновения для нового поколения — тем, кто мечтает, создает и верит в силу искусства.

Каныбек Калматов — выпускник операторского факультета ВГИКа (Москва). Он известен как главный оператор фильма «Бейиш эненин таманында» — самой кассовой ленты в истории кыргызского кинематографа. Новый проект станет для режиссера шагом в сторону арт-мейнстрима — кино, которое, по его словам, «должно остаться в памяти народа».

Премьера фильма запланирована на 2026 год.