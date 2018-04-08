Как устроить ребенка в «статусную» школу в Бишкеке. Без денег и звонка «сверху»

Весна – для родителей дошколят самое время определиться с выбором школы, где их чаду предстоит постигать азы науки. О том, как и когда устроиться в общеобразовательное заведение, какие документы для этого требуются и законны ли вступительные взносы, ИА «24.kg» рассказали в Министерстве образования и науки.
Иногда в мае директора говорят: «Извините, вы уже опоздали». Каковы сроки зачисления детей в первый класс? А для перевода из одной школы в другую?
Согласно Типовому положению о порядке приема детей и подростков школьного возраста в муниципальные общеобразовательные организации Бишкека, комплектование первых классов начинается 1 июня текущего года и длится до 15 августа включительно.
В исключительных случаях (болезнь ребенка, отъезд родителей либо законных представителей и другие) прием ребенка возможен и позже. Комплектование детей, не проживающих на микроучастке школы, начинается 15 августа и длится до 5 сентября включительно.
Какие документы необходимо предоставить?
Для приема в первый класс необходимо наличие следующих документов:
- заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя школы;
- медицинская карта установленного образца (Ф-26, Ф-63);
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта одного из родителей (законного представителя);
- документ, устанавливающий место жительства ребенка (в случае если фактическое место жительства ребенка и место регистрации, указанное в паспорте одного из родителей либо законного представителя, не совпадают);
- справка о состоянии здоровья на момент приема в школу.
Как устроить ребенка в столичную «статусную» школу - к примеру, в школу №61? Можно ли сделать это без прописки на микроучастке и без звонка «сверху»?
Согласно типовому положению, распоряжением районной администрации мэрии города за каждой школой закрепляется микроучасток.
Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на закрепленной за школой территории, принимаются в первый класс независимо от уровня их подготовки.
Согласно информации городского управления образования, за школой №61, учитывая ее статус, микроучасток не закреплен.
Школа использует электронную запись в школу, и никакие звонки не помогут. Порядок записи в электронном формате размещен на сайте школы.
Имеет ли право администрация школы организовать вступительные экзамены, потребовать вступительный взнос?
Прием обучающихся на все ступени школьного образования проводится без вступительных экзаменов, денежных и иных сборов.
Кроме того, совместным приказом министра образования и науки и мэра Бишкека за №768/1 от 14 июня 2017 года исключены, запрещены любые формы вступительных испытаний и сбор вступительных взносов при поступлении в школу.
Имеют ли право в «статусной» школе отказать в приеме ребенка со ссылкой на нехватку мест?
Гражданам, имеющим право на получение образования, но не проживающим на закрепленной за муниципальной школой территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в данной общеобразовательной организации.
Если ребенок проживает на микроучастке, школа обязана принять его. Кроме того, при наличии свободных мест возможен прием ребенка без привязки к микроучастку.
Есть ли электронная очередь в школу?
Министерство разработало положение об электронной записи в школу, подготовило техническое задание для проведения конкурса на отбор компании для разработки программного обеспечения и передало его в Госкомитет информационных технологий и связи.
Как поставить ребенка в электронную очередь на зачисление в детский сад?
Информацию об электронной очереди в дошкольные образовательные организации (ДОО) можно найти на сайте balabakcha.edu.gov.kg.
Электронная база данных поможет избежать коррупционных схем при устройстве детей в детсады, а также оказать социальную поддержку гражданам льготных групп и регулировать процесс приема, сохранения места и отчисления детей из ДОО.
С введением электронной очереди у каждого гражданина КР есть возможность зарегистрировать ребенка в возрасте от 6 месяцев до 7 лет в Едином электронном реестре для получения дошкольного образования.
Проверить статус (продвижение) ребенка в очереди можно по номеру свидетельства о рождении или регистрационному номеру в Едином реестре.
Когда в детсадах появляются свободные места, система распределяет их и направляет уведомление родителям в соответствии с очередью.
Надо иметь в виду, что в разных группах может быть разное количество мест, поэтому может случиться, что те, кто встал в очередь раньше, получат места позже. Если первым в очереди стоит претендент на младшую группу, а свободное место образовалось в средней, место получит подходящий по возрасту ребенок в очереди.
В каждой возрастной группе все места распределяются по очереди. Дети растут, и ребенок, не попавший в ясли, через год будет подходить по возрасту в младшую группу.
Все дети стоят в одной очереди, но по закону первыми получат места «льготники», остальные дети идут в порядке общей очереди.