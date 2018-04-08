Как устроить ребенка в «статусную» школу в Бишкеке. Без денег и звонка «сверху»

Весна – для родителей дошколят самое время определиться с выбором школы, где их чаду предстоит постигать азы науки. О том, как и когда устроиться в общеобразовательное заведение, какие документы для этого требуются и законны ли вступительные взносы, ИА «24.kg» рассказали в Министерстве образования и науки.

1 Иногда в мае директора говорят: «Извините, вы уже опоздали». Каковы сроки зачисления детей в первый класс? А для перевода из одной школы в другую? Согласно Типовому положению о порядке приема детей и подростков школьного возраста в муниципальные общеобразовательные организации Бишкека, комплектование первых классов начинается 1 июня текущего года и длится до 15 августа включительно.



В исключительных случаях (болезнь ребенка, отъезд родителей либо законных представителей и другие) прием ребенка возможен и позже. Комплектование детей, не проживающих на микроучастке школы, начинается 15 августа и длится до 5 сентября включительно.



2 Какие документы необходимо предоставить? Для приема в первый класс необходимо наличие следующих документов:



- заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя школы;

- медицинская карта установленного образца (Ф-26, Ф-63);

- копия свидетельства о рождении;

- копия паспорта одного из родителей (законного представителя);

- документ, устанавливающий место жительства ребенка (в случае если фактическое место жительства ребенка и место регистрации, указанное в паспорте одного из родителей либо законного представителя, не совпадают);

- справка о состоянии здоровья на момент приема в школу.



3 Как устроить ребенка в столичную «статусную» школу - к примеру, в школу №61? Можно ли сделать это без прописки на микроучастке и без звонка «сверху»? Согласно типовому положению, распоряжением районной администрации мэрии города за каждой школой закрепляется микроучасток.



Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на закрепленной за школой территории, принимаются в первый класс независимо от уровня их подготовки.



Согласно информации городского управления образования, за школой №61, учитывая ее статус, микроучасток не закреплен.



Школа использует электронную запись в школу, и никакие звонки не помогут. Порядок записи в электронном формате размещен на сайте школы.





4 Имеет ли право администрация школы организовать вступительные экзамены, потребовать вступительный взнос? Прием обучающихся на все ступени школьного образования проводится без вступительных экзаменов, денежных и иных сборов.



Кроме того, совместным приказом министра образования и науки и мэра Бишкека за №768/1 от 14 июня 2017 года исключены, запрещены любые формы вступительных испытаний и сбор вступительных взносов при поступлении в школу.



5 Имеют ли право в «статусной» школе отказать в приеме ребенка со ссылкой на нехватку мест? Гражданам, имеющим право на получение образования, но не проживающим на закрепленной за муниципальной школой территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в данной общеобразовательной организации.



Если ребенок проживает на микроучастке, школа обязана принять его. Кроме того, при наличии свободных мест возможен прием ребенка без привязки к микроучастку.



6 Есть ли электронная очередь в школу? Министерство разработало положение об электронной записи в школу, подготовило техническое задание для проведения конкурса на отбор компании для разработки программного обеспечения и передало его в Госкомитет информационных технологий и связи.