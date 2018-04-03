Премьер-министр сказал о необходимости популяризации Исторического музея

Состоялась встреча премьер-министра Сапара Исакова с директором Национального исторического музея Кенешбеком Алмакучуковым. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, глава правительства подчеркнул важность эффективного управления музеем.

«Надо акцентировать работу на эффективном менеджменте. Ведь обновленное красивое здание — это одно, а качественное управление — основной залог его успеха. Надо сделать музей местом культурного просвещения, развития искусства и инноваций. Он должен стать местом притяжения молодежи, туристов, людей культуры и искусства. Необходимо проработать механизмы его популяризации», — считает Сапар Исаков.