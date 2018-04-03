4 апреля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — проспект Ч.Айтматова, 80, улицы Суворова, Жданова, Медерова, Радищева, Ганди, Кулиева, Можайского, Кызыл-Кийская, переулок Снегиревский, Коенкозова, 8; село Чон-Арык (улица Чодронова, переулок Дачный), жилмассивы «Энесай», «Дордой-2», «Дордой», «Рухий-Мурас», «Арча-Бешик» (улицы Жанылык, Бердиева, Мыскал, Ойсул-Ата, Чолпон);

9.30-18.00 — жилмассивы «Красный строитель», «Кок-Джар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак), «Колмо» (квадрат, ограниченный улицами Сейил, Тендик, Мидин, Илим).

В Чуйской области:

9.00–17.00 — парк Ала-Арча (альплагерь), жилмассивы «Тамырчи», «Умут»; села Аламудун (переулок Чуйский, улицы Панфилова, Заречная, Чапаева, Иваницына, 61, 62), Восток (улицы Ленина, Озерная, Заречная), Васильевка (улицы Октябрьская, Солто-Ата, Шаршеналиева, переулок Клубный), Ленинское (улица Алма-Атинская), Байтик (улицы Суюмбаева, Тупик, новостройка), Восточное (улицы Школьная, Энгельса, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная, Южная, Победы, Дзержинского, Спортивная, Кирова, Бектоо, Мира), Манас (улицы Проектируемая, Дружбы), Ак-Джол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Чуйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайыма, госпитомник), Студенческое (улицы Комсомольская, Намазалы-Ажи, Юбилейная, Беговая), Беш-Терек (кошары), Кызыл-Туу (улица Центральная), Милянфан, город Кант (улицы Сакибаева, Ворошилова, Иманкулова, Кирова);

8.30–17.00 — села Новопавловка (улицы Кызыл-Кия, Маматемин, Эне-Сай, Хан Тенири, Проектируемая), Сосновка (улица Токтогула), Алтын, Спутник, Калдык, Кара-Тюбе, город Кара-Балта (улицы Энгельса, Тельмана, Т.Молдо, Маркса), дачи.

В Иссык-Кульской области: