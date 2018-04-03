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Общество

Люди, оставшиеся без пособий, до сих пор не получили деньги

Жители Первомайского района столицы до сих пор не получили пособия за март. Их деньги выдали по ошибке одному человеку. Ранее в интервью ИА «24.kg» начальник Управления социального развития Первомайского района Болот Абдрахманов обещал, что деньги выплатят до конца прошлой недели.

«Наш сотрудник допустила техническую ошибку. Когда ее обнаружили, сразу сообщили в министерство и правоохранительные органы и вызвали человека, получившего пособия за всех — 841 тысячу сомов. Он пообещал вернуть всю сумму. Однако перечислил немногоим более 100 тысяч сомов. Обещает на следующей неделе внести еще часть средств», — рассказал чиновник.

По его словам, погашать долг перед ЛОВЗ будут частями, по мере внесения средств получателем.

«Мы предлагали министру выплатить средства за счет будущих платежей, но нам не разрешили, сказав, что это наша ошибка. Обнаружив факт переплаты, еще 20 марта обратился с письмом к министру, в котором просил открыть финансирование. Она категорически отказалась. Вчера было совещание, всем нам досталось», — заявил Болот Абдрахманов.

Тем временем около двухсот человек не получили причитающиеся им пособия. Среди них и люди с инвалидностью. Для многих пособия — едва ли не единственные средства к существованию.
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