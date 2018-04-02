3 апреля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — улицы Куликовская (от Буденного до Курманджан Датки), Осмонкула (северная сторона от БЧК), вдоль БЧК от Орозбекова до Элебесова, проспект Айтматова, 80, улицы Джантошева, Тыныстанова, Можайского, Кызыл-Кийская, Чокморова, 202, квадрат, ограниченный улицами Гагарина, Руставели, Айни, проспектом Айтматова;

9.30-17.00 — село Орто-Сай;

10.00-17.00 — жилмассив «Учкун-2»;

9.00-13.00 — проспект Чуй, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 69, 71;

9.30-18.00 — улицы Бородина, Нарвская, Ленская, Фучика, Кронштадтская, Профсоюзная, жилмассивы «Калыс-Ордо», «Кок-Джар» (улицы Жени-Жок, Куйручук, Кок-Жангак);



9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Курманджан Датки);

8.00-17.00 — улицы Минская, Багратиона, Малышева.

В Чуйской области:

9.00–17.00 — парк Ала-Арча (альплагерь), села Аламудун (улицы Гагарина, Некрасова), Ленинское (улица Алма-Атинская), Васильевка (улицы Октябрская, Верная, Солто-Ата), Константиновка (улицы Первомайская), Мыкан (северная сторона объездной дороги, улица Линейная), Аламудун (переулок Чуйский, улицы Панфилова, Иваницына, 61 и 62), Горная Маевка (улица Кыргызская), Пригородное (улицы Новая, Жаштык, Ынтымак, МТФ), Гавриловка (улицы Тургенева, Южная, Фунзе), Сокулук (улицы Интернациональная, Фрунзе), Ан-Арык (улицы Центральная, Бала-Айылчи), Александровка (улицы Комсомольская, Дружбы, Почтовая, Школьная, Масанчина, Куйбышева), Маловодное (улица Назара), Беш-Терек (улица Молодежная), город Кант (улицы 50 лет Октября, 60 лет СССР), Милянфан, Тогуз-Булак;

8.00–17.00 — село Восточное (улицы Махачкалинская, Прифермская, Энгельса, Тимирязева, Дружбы, Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2);

8.30–17.00 — город Кара-Балта (улицы Садовая, Ленинградская, Куйбышева), села Джаны-Джер (1-й микрорайон, улица Шопокова), Федоровка (улицы 60 лет Киргизии, Октябрьская).

В Иссык-Кульской области:

6.00–18.00 — села Барскоон, Ак-Терек, Кичи-Джаргылчак, Чон-Джаргылчак, Тосор, Тамга, Джениш, Дархан, Саруу, Талап, Кызыл-Суу, Оргочор, Ан-Остон, Светлая Поляна, Тилекмат, Ак-Добо, Мундуз, Желе-Добо, Ырдык, Конкино, Джети-Огуз, Балтабай, Чырак, Кабак.

В Ошской области:

9.00–17.00 — села Джапалак, Зарбалик, Мамаджан.

В Баткенской области: