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Общество

Независимое тестирование выпускников вузов намерены ввести в Кыргызстане

Независимую оценку знаний (тестирование) выпускников высших учебных заведений намерены ввести в Кыргызстане. Об этом сегодня на круглом столе сообщила инициатор законопроекта, депутат Жогорку Кенеша Алтынай Омурбекова.

Ежегодно вузы страны выпускают около 40 тысяч молодых специалистов. Всего же в 52 частных и государственных вузах обучаются около 200 тысяч студентов.

«При этом ни один национальный вуз не отмечен в международных рейтингах. В отдельных рейтингах говорится об АУЦА, КРСУ, КТУ «Манас», но все они созданы на основе межгосударственных соглашений, — сказала депутат. — Поэтому я предлагаю внести поправки в закон в части внедрения независимого тестирования для выпускников вузов (по аналогии с Общереспубликанским тестированием) и практический экзамен, который бы принимала комиссия из работодателей».

Алтынай Омурбекова отметила, что независимая оценка позволит составить рейтинг вузов.

В случае если уровень результатов тестирования более половины выпускников окажется ниже порогового, то лицензия на данную образовательную программу отзывается.
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