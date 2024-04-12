Образовательные гранты. Для каких абитуриентов предусмотрели квоты

Из 10 тысяч государственных образовательных грантов, выделяемых на 2024/25 учебный год, предусмотрены отдельные квоты. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, вынесенном на общественное обсуждение.

По данным Минобразования, квоты (без распределения по специальностям) предусмотрены:

для внеконкурсного зачисления абитуриентов, получивших наиболее высокие баллы по итогам Общереспубликанского тестирования (50 грантовых мест);

для выполнения обязательств по действующим межправительственным соглашениям о сотрудничестве в области образования и для исполнения указов президента КР (632 грантовых места);

для этнических кыргызов, проживающих за рубежом (75 грантовых мест);

для приема граждан с инвалидностью I, II групп; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (500 грантовых мест);

для детей лиц, погибших в результате событий, произошедших 17-18 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в апреле и июне 2010-го и апреле 2021 года, и для лиц, имеющих статус кайрылмана (22 грантовых места).

Общереспубликанское тестирование в Кыргызстане пройдет с 17 по 24 мая.