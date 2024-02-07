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Официально

Ратифицировано соглашение о деятельности КРСУ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об условиях деятельности в городе Бишкек Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, подписанного 12 октября 2023 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 31 января 2024 года.

Законом предусматривается выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об условиях деятельности в городе Бишкек Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, подписанного 12 октября 2023 года в городе Бишкек.

Так, вышеуказанным Соглашением предусматривается правовое положение и условия деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ); задачи и организация образовательной деятельности КРСУ; финансовое обеспечение деятельности университета; образовательные программы и установление правил приема на обучение по ним, а также взаимное признание образования и квалификации, полученных в КРСУ; лицензирование и аккредитация образовательной деятельности в рамках реализации образовательных программ; установление количества мест для приема на обучение за счет средств государственного/федерального бюджетов Кыргызской Республики и Российской Федерации уполномоченными органами сторон на основании заявки КРСУ; условия выдачи уполномоченным органом Российской Федерации по ходатайствам КРСУ разрешения на базе советов по защите диссертаций на соискания ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук; международное сотрудничество в сфере науки и образования, предусматривающее содействие уполномоченными органами сторон КРСУ в развитии сотрудничества с образовательными и научными организациями.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/286197/
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