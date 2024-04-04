Преподаватели Нарынского университета присвоили почти 6 миллионов сомов

По факту незаконного присвоения почти 6 миллионов сомов задержаны руководители и ответственные работники Нарынского государственного университета. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По ее данным, фиктивно включив в список профессорско-преподавательского состава вуза известных деятелей науки и педагогов из других регионов страны, с 2016 года по настоящее время незаконно начислялись заработные платы на банковские карты, которыми пользовались работники университета.

Допрошенные кандидаты и доктора наук отметили, что не имеют трудовых отношений с вузом и не получали там зарплату.

«Большинство выпускников магистратуры вуза не могут назвать тему своих диссертаций и имен научных руководителей. Отдельные из них платили за защиту дипломных работ. Также имеются факты неоднократного использования одной диссертации с идентичным содержанием», — говорится в сообщении.

В ГКНБ отметил, что вышеуказанные нарушения приобрели системный характер и длительное время находились в неведении уполномоченных государственных органов.

Предварительная сумма незаконно выделенных и присвоенных руководством и ответственными работниками вуза денежных средств составляет порядка 6 миллионов сомов.

В настоящее время в рамках досудебного производства задержаны и водворены в ИВС С.Т.М., Б.М.А., Б.Э.М. и Ж.А.С. Следствие продолжается.