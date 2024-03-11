Вузы с особым статусом направят собранные средства на развитие научной сферы. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Как отметила глава ведомства Догдуркуль Кендирбаева, пять университетов с особым статусом являются точками роста в системе высшего профессионального образования. Уникальная возможность использовать академическую и финансовую свободу дает свои первые результаты.

По ее словам, бюджеты Кыргызского государственного технического университета, Кыргызского национального университета выросли до 1 миллиарда сомов, а бюджет Кыргызской государственной медицинской академии достиг 1,4 миллиарда.

Университеты с особым статусом направляют собранные средства на развитие науки, технологий, инноваций, стартапов и лабораторий.

«Специальным приказом министерства в ноябре 2023 года вузы с особым статусом взяли покровительство над школами для повышения качества образования. Кроме того, согласно постановлению кабинета министров, начата реализация пилотной программы «Студенческий стартап» для продвижения бизнес-идей в высших учебных заведениях», — отметили в ведомстве.

Также на базе Ошского государственного университета и Кыргызского государственного технического университета создаются цеха имени Лу Баня по модели сотрудничества «Китайский университет — китайское предприятие — кыргызский университет».

Впервые разработан и находится на стадии ратификации проект Всемирного банка для вузов в $25 миллионов. Он направлен на инновации, прикладные исследования и создание исследовательских лабораторий, инновационных университетов и центров передового опыта.

Напомним, 18 июля 2022-го издан Указ президента «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования КР», который предоставил особый статус, предусматривающий широкую организационную, финансовую и академическую автономию:

Кыргызскому национальному университету;

Кыргызскому государственному техническому университету;

Кыргызскому национальному аграрному университету;

Кыргызской государственной медицинской академии;

Ошскому государственному университету.

Кыргызскому экономическому университету присвоен статус научно-исследовательского университета. Учреждению «Профессиональный лицей информационных технологий № 99 при президенте КР» также присвоен особый статус.