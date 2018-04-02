Транспортный коллапс в Бишкеке. Заявление в ГУВД об угрозах не поступало

Заявление от водителей маршрутных такси об угрозах в ГУВД не поступало. В случае, если угрозы есть, то будет проведена соответствующая проверка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе управления.

О поступивших угрозах и требованиях не выходить на линии заявляют сами перевозчики.

Ранее вице-мэр Геннадий Милицкий также заявил, что «люди готовы выехать на линии, но кто-то не дает им работать». «Какая-то группа людей. Нужно их срочно найти», — сказал он.

Отметим, что сегодня маршрутки не вышли на работу. По словам столичных чиновников, это связано со штрафами с 1 апреля 2018 года для автовладельцев, которые перевозят пассажиров за деньги, за отсутствие страхового полиса. А также с требованием повысить тарифы за проезд.