11:51
USD 68.43
EUR 84.35
RUB 1.20
Общество
Сюжет: Забастовка маршруток (8)

Транспортный коллапс в Бишкеке. Заявление в ГУВД об угрозах не поступало

Заявление от водителей маршрутных такси об угрозах в ГУВД не поступало. В случае, если угрозы есть, то будет проведена соответствующая проверка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе управления.

О поступивших угрозах и требованиях не выходить на линии заявляют сами перевозчики.

Ранее вице-мэр Геннадий Милицкий также заявил, что «люди готовы выехать на линии, но кто-то не дает им работать». «Какая-то группа людей. Нужно их срочно найти», — сказал он.

Отметим, что сегодня маршрутки не вышли на работу. По словам столичных чиновников, это связано со штрафами с 1 апреля 2018 года для автовладельцев, которые перевозят пассажиров за деньги, за отсутствие страхового полиса. А также с требованием повысить тарифы за проезд.
Ссылка:
просмотров: 834
Версия для печати
Материалы по теме
Повысить тариф, приравнять к троллейбусам. Чего еще требуют водители маршруток
Транспортный коллапс в Бишкеке. Перевозчики выясняют, кто им не дает работать
Транспортный коллапс в Бишкеке. Количество троллейбусов увеличат
Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Маршрутки в Бишкеке не вышли на работу. Чиновники не владеют информацией
В Чуйской области за два дня оштрафовали 34 маршрутки за плохое техсостояние
В Бишкеке оштрафовали 67 водителей маршруток
Что делают водители бишкекских маршруток, если ждать зеленого света нет времени
Депутат Камчыбек Жолдошбаев опять недоволен. На этот раз пассажирами маршруток
В Бишкеке 52 маршрутных такси отправили на штрафстоянку
Популярные новости
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в&nbsp;Бишкеке Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в Бишкеке
Бизнес
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поддержало выпуск сказок и&nbsp;легенд Ч.&nbsp;Айтматова по&nbsp;системе Брайля ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»
&laquo;О!Кино&raquo; доступно для людей с&nbsp;нарушением слуха и&nbsp;зрения «О!Кино» доступно для людей с нарушением слуха и зрения