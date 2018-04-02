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Общество
Сюжет: Забастовка маршруток (8)

Транспортный коллапс в Бишкеке. Перевозчики выясняют, кто им не дает работать

Перевозчики сами выясняют, кто им не дает работать. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель ассоциации «Альянс БУС» Григорий Николаиди.

По его словам, всего в городе 41 перевозчик. «У меня — 17 из них. Все стопроцентно приобрели страховые полисы, и никто сегодня на бастует. В том числе мои перевозчики обслуживают маршруты №№ 102, 132, 265, 215, 266. Все они работают», — сказал Григорий Николаиди.

«Всего у нас три ассоциации. Мы сами хотим разобраться в ситуации, встречаемся сейчас с вице-мэром. Есть какая-то группа, которая останавливает работающие маршрутки, мы не можем понять: кто это», — добавил он.

Маршрутки в столице сегодня не вышли на работу. В мэрии заявляют о провокации.

Ранее в ГУОБДД МВД предупредили, что с 1 апреля 2018 года автовладельцев, которые перевозят пассажиров за деньги, начнут штрафовать за отсутствие страхового полиса.
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