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Общество

Массовое отравление в ресторане Бишкека. Число пострадавших достигло 58

Число пострадавших от отравления в ресторане «Ала-Тоо» в Бишкеке по предварительным данным достигло 58 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«В связи со случаем массового пищевого отравления на свадьбе в ресторане «Ала-Тоо» Центром госсанэпиднадзора была проведена внеплановая проверка с внезапным обследованием обслуживающего персонала ресторана и отбором проб пищевых продуктов», — отмечают в ведомстве.

По состоянию на 16.00 1 апреля в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратились 58 пострадавших, из них 41 человек госпитализирован. В том числе одиннадцать детей.

Еще 17 человек находятся на амбулаторном лечении на дому.

Как отмечают в ЦГСЭН, последняя проверка в ресторане была проведена 19 октября 2017года. Тогда за не своевременное прохождение медицинского осмотра выписаны штрафные санкции руководителю.

Сегодня после выявленных санитарных нарушений составлен протокол об административном правонарушении и будет вынесено постановление о наложении штрафа. Ресторан будет закрыт до выяснения обстоятельств, повлекших массовое отравление людей, согласно Кодекса КР «Об административной ответственности».
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