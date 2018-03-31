Съезд СДПК. Без провокации не обошлось

В секретариате партии СДПК рассказали об организованной провокации.

Читайте по теме Съезд СДПК. Четверо делегатов заявляют, что их не пускают

Ранее четыре делегата из Ошской области пожаловались, что их не пустили на съезд.

Однако в СДПК объяснили, что из Ошской области зарегистрировано 20 делегатов. Все они расписались в листе и вошли в зал.

«Эти четверо — чья-то организованная провокация», — сказали в СДПК.

Ранее стало известно, что брата президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова — депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Асылбека Жээнбекова — на съезд политической организации не пригласили. В штабе СДПК информацию подтвердили, отметив, что решение о делегировании членов партии принимали первичные ячейки.

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