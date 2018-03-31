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Общество

Съезд СДПК. Без провокации не обошлось

В секретариате партии СДПК рассказали об организованной провокации.

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Съезд СДПК. Четверо делегатов заявляют, что их не пускают

Ранее четыре делегата из Ошской области пожаловались, что их не пустили на съезд.

Однако в СДПК объяснили, что из Ошской области зарегистрировано 20 делегатов. Все они расписались в листе и вошли в зал.

«Эти четверо — чья-то организованная провокация», — сказали в СДПК.

Ранее стало известно, что брата президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова — депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Асылбека Жээнбекова — на съезд политической организации не пригласили. В штабе СДПК информацию подтвердили, отметив, что решение о делегировании членов партии принимали первичные ячейки.  

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