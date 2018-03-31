В Кыргызстане стали известны победители Национальной театральной премии

В Кыргызстане объявлены победители Национальной театральной премии «Эргуу» («Вдохновение»). Об этом сообщил президент Союза театральных деятелей Жаныш Кулмамбетов.

По его данным, победителей самой престижной премии национального сценического искусства определяют 60 академиков Театральной академии Союза театральных деятелей Кыргызстана.

В этом году представлены 28 спектаклей, более 140 претендентов по 20 номинациям. Призовой фонд «Эргуу» («Вдохновение») составил более 600 тысяч сомов.

Премию получили:

— режиссер, наездница и воздушная акробатка кыргызского цирка Светлана Ашырова — за вклад в национальное цирковое искусство;

— мастер-швея по сложным сценическим национальным костюмам и головным уборам Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова Жумабюбю Байтикеева — за беззаветное служение театру;

— актриса Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой Идирис кызы Динара — за лучший дебют (за роль молодой снохи в спектакле «Лавина»);

— заслуженная артистка КР, актриса Джалал-Абадского областного театра имени Барпы Шайырбюбю Мамбетова — за лучший эпизод (за роль Текле в спектакле «Ханума»);

— драматург, режиссер, народный писатель КР Султан Раев — за лучшее музыкальное оформление (за музыку к спектаклю «Илек-Илек» («Белый аист») театра «Тунгуч»);

— народный художник Кыргызстана Марат Шарафидинов — за лучшую сценографию (за оформление спектакля «Князь Игорь» Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева);

— молодая актриса Нарынского областного академического музыкально-драматического театра имени М. Рыскулова Анара Жолдошева — за лучшую роль в детском спектакле (за роль Подсолнуха в спектакле «Дорога в новый год»);

— студентка 4-го курса театрального училища при Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т. Абдумомунова Жанара Борисова — за лучшую роль в молодежном спектакле (за роль Кызтууган в спектакле «Актриса»);

— спектакль Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой «Лавина» — за лучший актерский ансамбль;

— драматург, режиссер, народный писатель КР Султан Раев — за лучшую национальную пьесу (за драматическую основу спектакля «Илек-Илек» («Белый аист») театра «Тунгуч»);

— народная артистка КР Жамал Сейдакматова — за лучшую женскую роль второго плана (за роль бабушки в спектакле «Илек-Илек» («Белый аист») театра «Тунгуч»);

— артист тетара и кино, актер Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой Марат Жантелиев — за лучшую мужскую роль второго плана (за роль дедушки в спектакле «Лавина»);

— драматург, театровед, заслуженный деятель культуры КР Жаныш Кулмамбетов — за лучшую театроведческую работу и театральную критику (за монографию «Кыргыз театры»);

— актер, режиссер, заслуженный артист КР Алымкул Исаков — за лучшую мужскую роль (за роль Ричарда III в спектакле «Ричард III» Ошского академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура);

— актриса Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова Айсалкын Кыйыкбаева — за лучшую женскую роль (за роль Томирис в спектакле «Томирис»);

— актриса Кыргызского государственного молодежного театра «Учур» Айдина Бектурова — за лучшую женскую роль (за роль Асии в спектакле «Сафия Булан»);

— режиссер Марат Козукеев (посмертно) — за лучшую режиссуру (за постановку спектакля «Томирис» Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова);

— народная артистка КР Жамал Сейдакматова — за особый вклад в национальное театральное искусство;

— спектакль театрального училища при Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т. Абдумомунова «Актриса» — Гран-при за лучший молодежный спектакль;

— спектакль театрального училища при Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т. Абдумомунова «Үркүн» — Гран-при за лучший детский спектакль;

— спектакль Кыргызского государственного молодежного театра «Учур» «Сафия Булан» — Гран-при за лучший спектакль года.