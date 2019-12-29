Афиша Бишкека на неделю: новогодние елки, сказки и велопробег Дедов Морозов

30-31 декабря. Праздничные мероприятия

Новогодние мероприятия — концерты, ярмарки, гулянья — пройдут во всех районах Бишкека. Подробнее

Фото 24.kg

30 декабря, 3 января. Сказка «Белоснежка и семь гномов»

Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

30 декабря. Сказка «Морозко»

«Морозко» — новогодняя сказка о доброй девочке Настеньке и ее ленивой сестре Федукле. Настеньке помогут добрые лесные жители Старушка-лесовушка и Медведь, а Дедушка Мороз наградит ее дорогими подарками за смелость и доброту. Интерактивный спектакль, наполненный искрометным юмором и замечательной игрой актеров.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 13.00.

30 декабря. Новогодний концерт «Күлкү менен ыр менен, жаңы жылды тосолу»

Коллектив филармонии подготовил для зрителей настоящий праздник с танцами, великолепной музыкой и самыми яркими отрывками из любимых произведений.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

30 декабря. Новогодняя ярмарка

На ней можно приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей: украшения, сладкие пряники, посуду ручной работы, сувениры, экопродукты, мед, чай. Подробнее

Аллея возле памятника Курманджан датке, 10.00-18.00.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

30 декабря. Сказка «Новогодние приключения Незнайки»

Перед спектаклем детей ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 12.00, 15.00.

31 декабря, 4 января. Выставка «Древо жизни»

Авторы работ — дети с особенностями развития. Доказано, что искусство лечит. Вот и Нуркаллый уулу Бек с помощью рисования начал говорить. Мальчик лепит, рисует, шьет и мечтает стать известным дизайнером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Фото Музея ИЗО имени Г.Айтиева

31 декабря, 4 января. Выставка «Симфония вечной жизни»

Член Союза художников Казахстана Аманат Назаркул привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

31 декабря, 4 января. Выставка художественного училища имени Семена Чуйкова

Представлены произведения прославленных и современных художников, а также студентов училища. Выставка посвящена 80-летию Кыргызского государственного художественного училища имени С.А.Чуйкова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

31 декабря, 4 января. Выставка-конкурс

Участники конкурса выполняли свои работы (инсталляции, картины, скульптуры) с использованием твердых бытовых отходов. «От отходов к искусству» считается одним из новых направлений современного искусства. В конкурсе участвовали 28 молодых авторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Фото 24.kg

31 декабря. Новогодний велопробег «ВелоДедоМорозы»

Наряди свой велосипед, оденься в костюм Деда Мороза или Снегурочки, возьми с собой кило мандаринов и полкило конфет и выезжай на улицы города поздравить детей с наступающим Новым годом.



Сбор в парке Победы имени Даира Асанова, 12.00.

31 декабря, 2, 5, 6, 7 января. Спектакль на двух языках «Приключения Актана и Акылай»

Во время подготовки к празднику Актан и Акылай ссорятся. Конфликт устроил Чертенок. Но ребята мирятся и прогоняют негодника. Они поняли, что вместе можно преодолеть все преграды.

Перед спектаклями детей ждут шоу-программы «Малефисента биздин Жаңы жылда» (на кыргызском языке) и «Путешествие в космос» (на русском языке).

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.40 (шоу-программа в 11.00), 13.40 (шоу-программа в 13.00).

2, 4, 5 января. Цирковое представление «Карнавал животных»

Талантливые артисты «Золотого цирка России» представляют уникальные, захватывающие номера. Эквилибристы, жонглер, воздушные гимнасты, клоуны, аттракционы с животными, акробаты, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

2 января. Спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00.

2 января. Кинопремьеры

«Перекупщик» (комедия). Чтобы сыграть свадьбу со своей любимой, Шумкару предстоит работать сверхурочно. Одна ошибка меняет все его планы. Чтобы выйти из положения, ему придется пройти через многое.

«Вторжение» (фантастика). Падение инопланетного объекта разделило жизни на до и после. Обычная девушка Юлия Лебедева вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная контактировала с пришельцем. Появившиеся у нее сверхспособности заинтересовали инопланетян, которые готовят вторжение на Землю, чтобы забрать девушку. Смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

«Нотр-Дам» (романтическая комедия). Мод родилась в Вогезах, но живет в Париже. Она — архитектор, мать двоих детей и, несмотря на развод с мужем, до сих пор потакает всем его прихотям. Неожиданно женщина узнает, что стала победителем конкурса, в котором главным призом является проект реставрации собора Нотр-Дам. Благодаря этому главная героиня наконец-то продвинется по карьерной лестнице и восстановит французское наследие.