Афиша Бишкека на неделю: новогодние сказки, выставки и кинопремьеры

20-30 декабря. Сказка «Новогодние приключения Незнайки»

Перед спектаклем детей ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 12.00, 15.00.

11 декабря — 15 января. Выставка «Симфония вечной жизни»

Член Союза художников Казахстана Аманат Назаркул привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

20 декабря — 10 января. Выставка художественного училища имени С.Чуйкова

Представлены произведения прославленных и современных художников, а также студентов училища. Выставка посвящена 80-летию Кыргызского государственного художественного училища имени С.А. Чуйкова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

23 декабря. Спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00.

24 декабря. Лекция «Мир чувств. Сезим дүйнө»

Что движет чувствами человека, можно ли управлять своими чувствами и многое другое вы узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

24-27 декабря. «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»

Кроме самой сказки, ребят ждет елочное представление в фойе театра — танцы, конкурсы и игры. Если вы хотите совершить сказочное путешествие в новогоднюю ночь, тогда вперед вместе с героями!

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00.

25 декабря. OloloTalks c Замиром Акимбековым

Ведущий IT-специалист Замир Акимбеков расскажет нам о том, что такое Data Science (наука о данных), поделится историями о своем жизненном пути и о своей профессии, а также ответит на вопросы гостей. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 18.30.

25, 26 декабря. Сказка «Морозко»

«Морозко» — новогодняя сказка о доброй девочке Настеньке и ее ленивой сестре Федукле. Настеньке помогут добрые лесные жители Старушка-лесовушка и Медведь, а Дедушка Мороз наградит ее дорогими подарками за смелость и доброту. Интерактивный спектакль, наполненный искрометным юмором и замечательной игрой актеров.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 15.00.

26 декабря. Кинопремьеры

«Холоп» (комедия). В центре сюжета избалованный Григорий, который считает, что деньги решают все. Натворив кучу дел, молодой человек оказывается под угрозой сесть в тюрьму. В надежде исправить сына его отец-олигарх просит помощи у своего приятеля-психолога. Вскоре главный герой попадает в подстроенную автомобильную аварию, после чего якобы оказывается в прошлом. Без денег и связей отца.

«Иван Царевич и Серый волк — 4» (мультфильм). В Тридевятом царстве узнали, что Трисемнадцатое устраивает ежегодный всесказочный конкурс песни. Иван, Василиса, Серый волк и Царь-батюшка решили отправить туда Кота-ученого, который с наступлением марта без умолку горланит на крыше. Героям в очередной раз придется сражаться со злыми силами и коварством соперников, которые не остановятся ни перед чем, чтобы стать звездами.

«Союз спасения» (драма). Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все — положение, богатство, любовь, жизнь... и саму страну.

26 , 27 декабря. Балет «Щелкунчик»

В основе балета Петра Чайковского лежит одноименная сказка Гофмана. Все партии исполняют ученики Бишкекского хореографического училища, которые вложили в свои роли трогательную искренность и детскую веру в чудеса.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 14.00 (26 декабря), 18.00 (27 декабря).