Афиша Бишкека на неделю: концерт гобоиста, кинопремьеры, выставки

8-31 января. Выставка «Древо жизни»

Авторы работ — дети с особенностями развития. Доказано, что искусство лечит. Вот и Нуркаллый уулу Бек с помощью рисования начал говорить. Мальчик лепит, рисует, шьет и мечтает стать известным дизайнером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Фото Музея ИЗО имени Г.Айтиева

17-31 января. Выставка «Мир интарсии»

Представлены произведения заслуженного деятеля культуры КР, художника-декоратора, монументалиста, дизайнера, мастера маркетри, бутафора, создателя уникальной отечественной техники «интарсия» Владимира Горового и работы его учеников — более 25 картин.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

21 января. Лекция «Путь развития нации»

Маленькая нация может покорить мир, если ее традиционные устои, жизненные позиции, уклад жизни соответствуют моральным кодексам вселенной, куда входят любовь и доброта, гармония и позитив, вера в светлое будущее, высокая позиция в уме (мыслях), в душе, мир и согласие. На следующей лекции кыргызоведения будет возможность об этом поразмыслить.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

22 января. MeetUp для начинающих стартаперов

Эксперты расскажут об особенностях продвижения стартапов, состоится питч-сессия представителей действующих стартапов.

Государственная патентно-техническая библиотека, 15.00.

23 января. Зимняя PR-cтрелка

В программе командный квиз, арт-баттл, обсуждение тенденций PR-рынка, конкурсы, нетворкинг. Регистрация по ссылке.

Кофейня «Просто кофейня», 18.30.

23 января. Концерт классической музыки «От Баха до Пьяццоллы»

Солист — Алексей Балашов (Москва, гобой) в сопровождении Президентского камерного оркестра «Манас». В программе произведения композиторов — Иоганна Себастьяна Баха, Карла Филиппа Эмануэля Баха, Антонио Паскулли, Владимира Дашкевича, Астора Пьяццоллы. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

23 января. Кинопремьеры

«Под водой» (ужасы, боевик). Команда ученых на подводной исследовательской станции переживает землетрясение и сталкивается с неведомым океанским ужасом.

«Шахматист» (драма, комедия). Юный шахматный гений Фахим вместе с отцом вынужденно покидает родной Бангладеш и находит убежище в Париже. Здесь мальчик знакомится с ворчуном Сильвианом, одним из лучших гроссмейстеров Франции. Неприязнь между ними перерастет в дружбу, которая подарит им новый смысл жизни и приведет как к досадным поражениям, так и к головокружительным победам.

«Плохие парни навсегда» (боевик). Бернетт рассорился с напарником, оставил службу в полиции Майами и занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. «Плохим парням» приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наемник, желающий отомстить за смерть своего брата.

«Марафон желаний» (комедия). «Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна. Я хочу найти паспорт до свадьбы»... У Марины есть семь желаний. Но главное — стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы.

24 января. Спектакль «Дракон» (фантасмагория)

За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами может убить чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.