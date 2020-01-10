Афиша Бишкека на выходные: вечер оперетты, детские мастер-классы, спектакли

Театры
11 января. Комедия «Брак на грани»
Вспоминая и проигрывая на публике свою многолетнюю семейную жизнь, герои невольно задаются вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. Комический эффект от всего происходящего усилен в спектакле приемом «театр в театре», а зрители становятся непосредственными свидетелями на процессе по «делу о супружеской неверности».
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
11 января. Концерт «Vivat, оперетта!»
Прозвучат популярные и всеми любимые произведения Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Франца Легара, Исаака Дунаевского, Узеира Гаджибекова, Насыра Давлесова в исполнении ведущих солистов кыргызской оперы. Подробнее
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
12 января. Поэтическая фантазия «Евгений Онегин»
В представлении используются не только музыкальное сопровождение и яркая игра актеров, но и видеопроекционные декорации, что создает удивительное ощущение и экскурс не только по страницам произведения, но и по «энциклопедии русской жизни» того периода.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
12 января. Балет «Щелкунчик»
В основе балета Петра Чайковского лежит одноименная сказка Гофмана. Постановка 1990 года. Спектакль восстановлен в 2014 году.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
Акции, концерты, фестивали, кино
21 декабря — 26 января. Цирковое представление «Карнавал животных»
Талантливые артисты «Золотого цирка России» представляют уникальные, захватывающие номера. Эквилибристы, жонглер, воздушные гимнасты, клоуны, аттракционы с животными, акробаты, а также Дед Мороз и Снегурочка.
Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.
11 января. Концерт группы Render My Dreams
RMD — электронный дуэт из Бишкека. Приходите слушать музыку и танцевать.
Кафе SomeWhere Bistro, 20.00.
Выставки, ярмарки
11 декабря — 15 января. Выставка «Симфония вечной жизни»
Член Союза художников Казахстана Аманат Назаркул привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
26 декабря — 14 января. Выставка-конкурс
Участники конкурса выполняли свои работы (инсталляции, картины, скульптуры) с использованием твердых бытовых отходов. «От отходов к искусству» считается одним из новых направлений современного искусства. В конкурсе участвовали 28 молодых авторов.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
Мастер-классы, лекции, тренинги
11 января. Открытый урок по программированию
Направления: программирование для подростков, JavaScript, Product Management, Project-management. Регистрация по ссылке.
ololoErkindik, 14.00.
11 января. Мастер-класс по управлению дронами
Дрон — беспилотный летательный аппарат (или самодвижущийся нелетающий аппарат схожего типа действия). Регистрация по телефону 0552347377.
Международная дрон-школа, 10.00.
11 января. Семинар «Датчик загрязнения воздуха своими руками»
Павел Исаенко расскажет о своей разработке, гости обсудят актуальную тему экологии и смогут задать вопросы.
Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова, 16.00.
12 января. Открытая тренировка по айкидо
Во время открытой тренировки вы узнаете об основах самого мирного и неконфликтного вида боевых искусств. Тренировку проведет вице-президент Федерации айкидо КР Нуржан Акматов.
Средняя школа № 39, 14.00.
Для детей
11 января. Мастер-класс «Робототехника с родителями»
Приглашаются самые любознательные и креативные детишки вместе с родителями на мини-занятия. Регистрация по телефону 0755580535.
Ligarobotov.kg, 10.00.
11-12 января. Детские мастер-классы
Детей старше пяти лет ждут творческие мастер-классы «Чий курчак», «Юная портниха» и «Игрушки из лампочек». Регистрация по телефону 0777990089.
ololo art studio, 12.00-18.00.
11 января. Практическая лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.
Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.
12 января. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»
Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
12 января. Опера для детей «Кошкин дом»
Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.