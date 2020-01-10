Афиша Бишкека на выходные: вечер оперетты, детские мастер-классы, спектакли

Театры

11 января. Комедия «Брак на грани»

Вспоминая и проигрывая на публике свою многолетнюю семейную жизнь, герои невольно задаются вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. Комический эффект от всего происходящего усилен в спектакле приемом «театр в театре», а зрители становятся непосредственными свидетелями на процессе по «делу о супружеской неверности».

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

11 января. Концерт «Vivat, оперетта!»

Прозвучат популярные и всеми любимые произведения Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Франца Легара, Исаака Дунаевского, Узеира Гаджибекова, Насыра Давлесова в исполнении ведущих солистов кыргызской оперы. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

12 января. Поэтическая фантазия «Евгений Онегин»

В представлении используются не только музыкальное сопровождение и яркая игра актеров, но и видеопроекционные декорации, что создает удивительное ощущение и экскурс не только по страницам произведения, но и по «энциклопедии русской жизни» того периода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

12 января. Балет «Щелкунчик»

В основе балета Петра Чайковского лежит одноименная сказка Гофмана. Постановка 1990 года. Спектакль восстановлен в 2014 году.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

21 декабря — 26 января. Цирковое представление «Карнавал животных»

Талантливые артисты «Золотого цирка России» представляют уникальные, захватывающие номера. Эквилибристы, жонглер, воздушные гимнасты, клоуны, аттракционы с животными, акробаты, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

11 января. Концерт группы Render My Dreams

RMD — электронный дуэт из Бишкека. Приходите слушать музыку и танцевать.

Кафе SomeWhere Bistro, 20.00.

Выставки, ярмарки

11 декабря — 15 января. Выставка «Симфония вечной жизни»

Член Союза художников Казахстана Аманат Назаркул привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

26 декабря — 14 января. Выставка-конкурс

Участники конкурса выполняли свои работы (инсталляции, картины, скульптуры) с использованием твердых бытовых отходов. «От отходов к искусству» считается одним из новых направлений современного искусства. В конкурсе участвовали 28 молодых авторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Фото 24.kg

Мастер-классы, лекции, тренинги

11 января. Открытый урок по программированию

Направления: программирование для подростков, JavaScript, Product Management, Project-management. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 14.00.

11 января. Мастер-класс по управлению дронами

Дрон — беспилотный летательный аппарат (или самодвижущийся нелетающий аппарат схожего типа действия). Регистрация по телефону 0552347377.

Международная дрон-школа, 10.00.

11 января. Семинар «Датчик загрязнения воздуха своими руками»

Павел Исаенко расскажет о своей разработке, гости обсудят актуальную тему экологии и смогут задать вопросы.

Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова, 16.00.

12 января. Открытая тренировка по айкидо

Во время открытой тренировки вы узнаете об основах самого мирного и неконфликтного вида боевых искусств. Тренировку проведет вице-президент Федерации айкидо КР Нуржан Акматов.

Средняя школа № 39, 14.00.

Для детей

11 января. Мастер-класс «Робототехника с родителями»

Приглашаются самые любознательные и креативные детишки вместе с родителями на мини-занятия. Регистрация по телефону 0755580535.

Ligarobotov.kg, 10.00.

11-12 января. Детские мастер-классы

Детей старше пяти лет ждут творческие мастер-классы «Чий курчак», «Юная портниха» и «Игрушки из лампочек». Регистрация по телефону 0777990089.

ololo art studio, 12.00-18.00.

11 января. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

12 января. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

12 января. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.