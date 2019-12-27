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Общество

Афиша Бишкека на выходные: выставки, новогодние концерты и любимые сказки

Театры

28, 29 декабря. Балет «Щелкунчик»

В основе балета Петра Чайковского лежит одноименная сказка Гофмана. Примут участие солисты Московского музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко заслуженная артистка РФ Ольга Седых и премьер балета Государственного академического Большого театра России Александр Волчков.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

28-31 декабря. Праздничные мероприятия

Новогодние мероприятия — концерты, ярмарки, гулянья — пройдут во всех районах Бишкека. Подробнее

24.kg
Фото 24.kg

28-30 декабря. Новогодний концерт «Күлкү менен ыр менен, жаңы жылды тосолу»

Коллектив филармонии подготовил для зрителей настоящий праздник с танцами, великолепной музыкой и самыми яркими отрывками из любимых произведений.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

29 декабря. Кинопоказ

«Новые времена» — комедия Чарли Чаплина 1936 года о злоключениях маленького бродяги, пытающегося выжить в новом индустриальном обществе во времена Великой депрессии. Фильм на английском языке.

Кафе SomeWhere Bistro, 20.00.

21 декабря — 26 января. Цирковое представление «Карнавал животных»

Талантливые артисты «Золотого цирка России» представляют уникальные, захватывающие номера. Эквилибристы, жонглер, воздушные гимнасты, клоуны, аттракционы с животными, акробаты, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

Выставки, ярмарки

11 декабря — 15 января. Выставка «Симфония вечной жизни»

Член Союза художников Казахстана Аманат Назаркул привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

25 декабря — 10 января. Выставка «Древо жизни»

Авторы работ — дети с особенностями развития. Доказано, что искусство лечит. Вот и Нуркаллый уулу Бек с помощью рисования начал говорить. Мальчик лепит, рисует, шьет и мечтает стать известным дизайнером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Музея ИЗО имени Г.Айтиева
Фото Музея ИЗО имени Г.Айтиева

26 декабря — 14 января. Выставка-конкурс

Участники конкурса выполняли свои работы (инсталляции, картины, скульптуры) с использованием твердых бытовых отходов. «От отходов к искусству» считается одним из новых направлений современного искусства. В конкурсе участвовали 28 молодых авторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

24.kg
Фото 24.kg

25-30 декабря. Новогодняя ярмарка

На ней можно приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей: украшения, сладкие пряники, посуду ручной работы, сувениры, экопродукты, мед, чай. Подробнее

Аллея возле памятника Курманджан датке, 10.00-18.00.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Для детей

20-30 декабря. Сказка «Новогодние приключения Незнайки»

Перед спектаклем детей ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 12.00, 15.00.

28 декабря. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

28 декабря. Сказка «Белоснежка и семь гномов»

Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, с озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00, 15.00.

29 декабря. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00, 15.00.

29 декабря. Представление «Сказочное путешествие»

Артисты театра приготовили новогоднее представление для детей. Автор сценария — заслуженная артистка КР Юлия Бабич, режиссер-постановщик — Найля Рахмадиева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

24.kg
Фото 24.kg

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