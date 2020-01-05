Афиша Бишкека на неделю: ледовые скульптуры и концерты классической музыки

5-13 января. Выставка ледовых скульптур «Хрупкая красота»

Гости смогут проголосовать за понравившуюся скульптуру в номинации «Приз зрительских симпатий».

Городской базар (улица Медерова).

6 января. Концерт Rulla Voita

Состоится концерт с участием заслуженного артиста Украины Дмитрия Ульянова, лауреата международных конкурсов Александры Васильевой, народного артиста КР Рахата Осмоналиева и Чуйского камерного оркестра.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

8 января. Концерт «В гостях у Моцарта»

Концерт с участием ведущих солистов оперы. Концертмейстер — заслуженная артистка КР Юлия Бабич.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

8 января. Лекция «Управление системами снабжения и ИТ: учеба и карьера в США»

Лекция будет интересна не только тем, кто начинает новый, 2020 год с планов на образование в США, но, и практиков, занимающихся supply chain и развитием бизнеса. Регистрация по ссылке.

Central Asia Design Hub, 17.00.

8-10 января. Выставка «Древо жизни»

Авторы работ — дети с особенностями развития. Доказано, что искусство лечит. Вот и Нуркаллый уулу Бек с помощью рисования начал говорить. Мальчик лепит, рисует, шьет и мечтает стать известным дизайнером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Фото Музея ИЗО имени Г.Айтиева

8-15 января. Выставка «Симфония вечной жизни»

Член Союза художников Казахстана Аманат Назаркул привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

8-10 января. Выставка художественного училища имени Семена Чуйкова

Представлены произведения прославленных и современных художников, а также студентов училища. Выставка посвящена 80-летию Кыргызского государственного художественного училища имени С.А.Чуйкова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

8-14 января. Выставка-конкурс

Участники конкурса выполняли свои работы (инсталляции, картины, скульптуры) с использованием твердых бытовых отходов. «От отходов к искусству» считается одним из новых направлений современного искусства. В конкурсе участвовали 28 молодых авторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Фото 24.kg

9 января. Кинопремьеры

«Изгоняющий дьявола: Абаддон» (ужасы). Над семьей Джоэла нависло проклятие. Недавно скончалась его жена, а маленького сына мучают кошмары. Призванный в дом священник убежден, что их род захватил древний демон разрушения Абаддон, принимающий разные обличия. Если демона не остановить, его власть распространится и на другие семьи.

«Город героев» (мелодрама). Бектемир любит книги, его харизматичный первый учитель верит, что он сможет стать великим ученым. Дилмурад влюблен в свою коллегу, которую нежно называет Родинка, но случается война, и он едет защищать свою Родину. Мирлан и Дарья волей судьбы встречаются на вершине Сулайман горы и понимают, что вместе они могут изменить этот город. Истории реальных личностей, которые добились успеха.

«Фиксики против кработов» (мультфильм). В лаборатории профессора Чудакова находится школа фиксиков, о которой знают только мальчик ДимДимыч и его подруга Катя. Но однажды там появляются неуловимые существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их тайне.

«Дело Ричарда Джуэлла» (драма). История Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года в Атланте и, заметив рюкзак с бомбой, сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.

«Девушка в лабиринте» (триллер). Саманта просыпается со сломанной ногой в комнате без окон. Она дезориентирована и ничего не помнит. Криминальный психолог доктор Грин объясняет испуганной девушке, что ее похитили 15 лет назад. Каким-то чудом Саманте удалось бежать, и теперь психологу нужно проникнуть в ее разум, чтобы найти похитителя.

10 января. Quiz night

Первый quiz night 2020 года посвящен легендарным американским ситкомам «Друзья», «Как я встретил вашу мама» и «Теория Большого Взрыва». Регистрация по ссылке.

Central Asia Design Hub, 18:30.