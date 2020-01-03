Афиша Бишкека на выходные: выставки и новогодние представления

Акции, концерты, фестивали, кино

21 декабря — 26 января. Цирковое представление «Карнавал животных»

Талантливые артисты «Золотого цирка России» представляют уникальные, захватывающие номера. Эквилибристы, жонглер, воздушные гимнасты, клоуны, аттракционы с животными, акробаты, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

5 января. Кинопоказ

«Барака» (1992) режиссера Рона Фрике — документальный фильм, создававшийся в течение 14 месяцев в 24 странах мира, жанр которого может быть также определен как философское кино — музыкальное эссе. Последовательность кадров в сочетании со специально написанной для фильма музыкой погружают зрителя и создают непрерывную повествовательную цепочку, раскрывают на экране целый мир.

Кафе SomeWhere Bistro, 20.00.

Выставки, ярмарки

11 декабря — 15 января. Выставка «Симфония вечной жизни»

Член Союза художников Казахстана Аманат Назаркул привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

25 декабря — 10 января. Выставка «Древо жизни»

Авторы работ — дети с особенностями развития. Доказано, что искусство лечит. Вот и Нуркаллый уулу Бек с помощью рисования начал говорить. Мальчик лепит, рисует, шьет и мечтает стать известным дизайнером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Фото Музея ИЗО имени Г.Айтиева

26 декабря — 14 января. Выставка-конкурс

Участники конкурса выполняли свои работы (инсталляции, картины, скульптуры) с использованием твердых бытовых отходов. «От отходов к искусству» считается одним из новых направлений современного искусства. В конкурсе участвовали 28 молодых авторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Фото 24.kg

Для детей

4 января. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

4 января. Представление «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»

Если вы хотите совершить сказочное путешествие в новогоднюю ночь, тогда вперед вместе с героями!

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

4, 5 января. Представление «Сказочное путешествие»

Артисты театра приготовили новогоднее представление для детей. Автор сценария — заслуженная артистка КР Юлия Бабич, режиссер-постановщик — Найля Рахмадиева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

5 января. Сказка «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

5 января. Концерт «Классика для детей»

Зто концерт-знакомство с классической музыкой для детей (3+). В программе рекомендуемые произведения известных композиторов, любимые мелодии из мультфильмов в исполнении Президенского камерного оркестра «Манас».

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 12.00.