Афиша Бишкека на выходные: выставки и новогодние представления

Акции, концерты, фестивали, кино
21 декабря — 26 января. Цирковое представление «Карнавал животных»
Талантливые артисты «Золотого цирка России» представляют уникальные, захватывающие номера. Эквилибристы, жонглер, воздушные гимнасты, клоуны, аттракционы с животными, акробаты, а также Дед Мороз и Снегурочка.
Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.
5 января. Кинопоказ
«Барака» (1992) режиссера Рона Фрике — документальный фильм, создававшийся в течение 14 месяцев в 24 странах мира, жанр которого может быть также определен как философское кино — музыкальное эссе. Последовательность кадров в сочетании со специально написанной для фильма музыкой погружают зрителя и создают непрерывную повествовательную цепочку, раскрывают на экране целый мир.
Кафе SomeWhere Bistro, 20.00.
Выставки, ярмарки
11 декабря — 15 января. Выставка «Симфония вечной жизни»
Член Союза художников Казахстана Аманат Назаркул привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
25 декабря — 10 января. Выставка «Древо жизни»
Авторы работ — дети с особенностями развития. Доказано, что искусство лечит. Вот и Нуркаллый уулу Бек с помощью рисования начал говорить. Мальчик лепит, рисует, шьет и мечтает стать известным дизайнером.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
26 декабря — 14 января. Выставка-конкурс
Участники конкурса выполняли свои работы (инсталляции, картины, скульптуры) с использованием твердых бытовых отходов. «От отходов к искусству» считается одним из новых направлений современного искусства. В конкурсе участвовали 28 молодых авторов.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
Для детей
4 января. Практическая лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.
Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.
4 января. Представление «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»
Если вы хотите совершить сказочное путешествие в новогоднюю ночь, тогда вперед вместе с героями!
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
4, 5 января. Представление «Сказочное путешествие»
Артисты театра приготовили новогоднее представление для детей. Автор сценария — заслуженная артистка КР Юлия Бабич, режиссер-постановщик — Найля Рахмадиева.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.
5 января. Сказка «Красавица и чудовище»
Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
5 января. Концерт «Классика для детей»
Зто концерт-знакомство с классической музыкой для детей (3+). В программе рекомендуемые произведения известных композиторов, любимые мелодии из мультфильмов в исполнении Президенского камерного оркестра «Манас».
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 12.00.