Афиша Бишкека на выходные: фестиваль музыки и поэзии, выставки и мастер-классы

Театры

18-19 января. Притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

18 января. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где она проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

18 января. Балет «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. В балете примут участие звезды казахского балета, ведущие солисты Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая Ариса Хасимото, Асет Мурзакулов, Амир Жексенбек.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

19 января. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

19 января. Опера «Трубадур»

Сюжет оперы основан на реальных фактах, имевших место в Испании в XV веке. Поскольку музыка оперы необычайно выразительна, всегда бывает совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

21 декабря — 26 января. Цирковое представление «Карнавал животных»

Талантливые артисты «Золотого цирка России» представляют уникальные, захватывающие номера. Эквилибристы, жонглер, воздушные гимнасты, клоуны, аттракционы с животными, акробаты, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

18 января. XIII Фестиваль музыки и поэзии «Сны о чем-то большем»

После шестилетнего перерыва организаторы фестиваля приглашают всех друзей на новый концерт «Жизнь как маленькое авторское кино». Выступающим и гостям непременно найдется что сказать друг другу, ведь это кино про них, и тот, кто его снимает, солнечными кадрами стучится в окно.

Винное место «Винтаж», 18.00.

18 января. Фан-встреча со сборной Кыргызстана по футболу

Команде вручат звезду на аллее Славы, состоится фотосессия и автограф-сессия. Главный тренер сборной Александр Крестинин, футболисты ответят на ваши вопросы.

ТРЦ Asia Mall, 16.30.

18 января. Концерт группы Render My Dreams

RMD — электронный дуэт из Бишкека. Приходите слушать музыку и танцевать.

Бар «Цеппелин», 23.00.

23 января. Концерт классической музыки «От Баха до Пьяццоллы»

Солист — Алексей Балашов (Москва, гобой) в сопровождении Президентского камерного оркестра «Манас». В программе произведения композиторов — Иоганна Себастьяна Баха, Карла Филиппа Эмануэля Баха, Антонио Паскулли, Владимира Дашкевича, Астора Пьяццоллы. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

Выставки, ярмарки

8-31 января. Выставка «Древо жизни»

Авторы работ — дети с особенностями развития. Доказано, что искусство лечит. Вот и Нуркаллый уулу Бек с помощью рисования начал говорить. Мальчик лепит, рисует, шьет и мечтает стать известным дизайнером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Фото Музея ИЗО имени Г.Айтиева

17-31 января. Выставка «Мир интарсии»

Представлены произведения заслуженного деятеля культуры КР, художника-декоратора, монументалиста, дизайнера, мастера маркетри, бутафора, создателя уникальной отечественной техники «интарсия» Владимира Горового и работы его учеников — более 25 картин.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Мастер-классы, лекции, тренинги

18 января. Лекция «Бата»

Проект «Ыр кесе» нацелен на то, чтобы через песни и мелодии гор прийти к кыргызскому языку, научиться красиво петь и красиво говорить пожелания и давать бата, которое имеет огромную силу. Кто может давать бата, зачем оно нужно, об этом расскажет кыргызовед. Запись по телефону 0558575726.

Olive hotel, 12.00.



18 января. Воркшоп «Картошковый принт»

Картошка — прекрасный природный материал, на ней можно вырезать любую концепцию, которая ляжет естественно на ткань или бумажную поверхность. Экспериментировать будете с архитектором Медером Ахметовым. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 11.30.

18 января. Мастер-класс «Вайроворк: создание украшений»

Артем Хегай научит вас создавать украшения с помощью довольно необычной техники wire wrap art. Техника подразумевает создание украшений посредством кручения проволоки. Регистрация по телефону 0777990089.

Ololo art Studio, 13.00.

19 января. Мастер-класс «Роспись по ткани»

Для росписи одежды подходит любая джинсовая ткань или однотонная футболка. Регистрация по ссылке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.

Для детей

18 января. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

19 января. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

19 января. Балет для детей «Три поросенка»

Балет в двух действиях для детей «Три поросенка» композитора Светланы Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева поставил на кыргызской сцене народный артист КР Доктурбек Бийсеев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

19 января. Кулинарный мастер-класс

Дети научатся готовить фруктовую галету и лазанью по-итальянски. Регистрация по телефону 0700709855.

Кулинарная студия Orange, 14.00.