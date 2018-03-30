21:42
USD 68.43
EUR 84.22
RUB 1.18
Общество

Брошюры для III Всемирных игр кочевников обойдутся в 175 тысяч сомов

Брошюры для III Всемирных игр кочевников обойдутся в 175 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Планируется напечатать 500 брошюр на трех языках. Положение III Игр кочевников должно состоять из 22 страниц. В типографии должны доработать и корректировать дизайн.

Ранее объявили тендер на изготовление 23 тысяч билетов. На это выделили 2 миллиона 93 тысячи сомов.

Читайте по теме
Депутатам не нравится, что бюджетные деньги тратят на Игры кочевников
По данным Министерства финансов, всего на III Всемирные игры кочевников планируют потратить 306 миллионов 300 тысяч сомов.

Депутаты уже выразили недовольство тратой бюджетных денег на игры.

III Всемирные игры кочевников пройдут 2 сентября в Чолпон-Ате. Состязания планируется провести по 36 национальным видам спорта, в которых, как ожидается, примут участие около трех тысяч спортсменов из 80 стран. Освещать мероприятия будут около пятисот представителей средств массовой информации из 50 стран.
Ссылка:
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
III Всемирные игры кочевников. Подсчитали, во сколько обойдется подготовка
Ремонт ипподрома в Чолпон-Ате обойдется в 10 миллионов сомов
Двойной праздник: как проходил турнир по кок-бору в честь Нооруза
Всемирные игры кочевников. Обеспечить высокий уровень проведения призвал премьер
Старинная песня Оша. Победитель конкурса выступит на Всемирных играх кочевников
Кыргызстанка завоевала «бронзу» на международном турнире по тогуз-коргоолу
Депутат парламента не понимает, почему на китайские гранты строят плохие дороги
Чемпион мира по тогуз-коргоолу: Хотел стать банкиром, но выбрал спорт
В Нидерландах презентовали туризм Кыргызстана и III Всемирные игры кочевников
Генподрядчика реконструкции ипподрома к Всемирным играм кочевников осудили
Популярные новости
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в&nbsp;Бишкеке Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в Бишкеке
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Бизнес
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поддержало выпуск сказок и&nbsp;легенд Ч.&nbsp;Айтматова по&nbsp;системе Брайля ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»
&laquo;О!Кино&raquo; доступно для людей с&nbsp;нарушением слуха и&nbsp;зрения «О!Кино» доступно для людей с нарушением слуха и зрения