Брошюры для III Всемирных игр кочевников обойдутся в 175 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.
Планируется напечатать 500 брошюр на трех языках. Положение III Игр кочевников должно состоять из 22 страниц. В типографии должны доработать и корректировать дизайн.
Ранее объявили тендер на изготовление 23 тысяч билетов. На это выделили 2 миллиона 93 тысячи сомов.
потратить 306 миллионов 300 тысяч сомов.
Депутаты уже выразили недовольство тратой бюджетных денег на игры.
III Всемирные игры кочевников пройдут 2 сентября в Чолпон-Ате. Состязания планируется провести по 36 национальным видам спорта, в которых, как ожидается, примут участие около трех тысяч спортсменов из 80 стран. Освещать мероприятия будут около пятисот представителей средств массовой информации из 50 стран.