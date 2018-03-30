Брошюры для III Всемирных игр кочевников обойдутся в 175 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Планируется напечатать 500 брошюр на трех языках. Положение III Игр кочевников должно состоять из 22 страниц. В типографии должны доработать и корректировать дизайн.

Ранее объявили тендер на изготовление 23 тысяч билетов. На это выделили 2 миллиона 93 тысячи сомов.

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По данным Министерства финансов, всего на III Всемирные игры кочевников планируют потратить 306 миллионов 300 тысяч сомов.

Депутаты уже выразили недовольство тратой бюджетных денег на игры.

III Всемирные игры кочевников пройдут 2 сентября в Чолпон-Ате. Состязания планируется провести по 36 национальным видам спорта, в которых, как ожидается, примут участие около трех тысяч спортсменов из 80 стран. Освещать мероприятия будут около пятисот представителей средств массовой информации из 50 стран.