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Общество

ГСИН не может найти психолога в детскую колонию

В воспитательной колонии № 14 год нет психолога. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель ГСИН Таалайбек Жапаров.

По его словам, ранее различные должности в колонии занимали люди без профильного образования. Сейчас же на ту или иную должность берут только в соответствии с дипломом.

«Раньше должность психолога занимали люди с образованием юриста или педагога. Мы искоренили подобную практику и намерены брать на эту работу специалистов, окончивших университет по данной специальности. Проблема с кадрами действительно существует. Процесс принятия на работу затягивается еще и тем, что сложно подобрать профессионалов», — сказал Таалайбек Жапаров.
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