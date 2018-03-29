Учения Сил воздушной обороны. Как отражали нападение противника наши военные

Силы воздушной обороны Кыргызстана провели показательные тактические учения с подразделением войсковой части № 97632.

Цель учений — проверка боеготовности и способность военнослужащих выполнить любую боевую задачу.

В ходе учений участники с помощью радиолокационной станции обнаружили вертолет с условными террористами.

По сценарию противник намеревался захватить подразделение СВО для того, чтобы вывести технику из строя.

«Террористов» высадили рядом с войсковой частью. Спустя некоторое время их обнаружили наши военнослужащие. Противник открыл огонь, начался бой.

Не достигнув своей цели, враг, согласно легенде, договорившись с другим бандформированием, попытался взорвать вооружение и военную технику.

Так как силы противника превосходили наши, командир подразделения запросил подкрепление. Через некоторое время десантников высадили с вертолета.

В итоге после вооруженного сопротивления большинство из нападавших уничтожены, остальные задержаны и переданы в правоохранительные органы.

При отражении удара диверсионно-разведывательных групп, двое военнослужащих были ранены. С поля боя их забрала группа медицинской помощи.

«Эти тактические учения прошли согласно плану боевой подготовки. Мы проводим подобные учения каждые полгода. В следующем полугодии также будем проводить их с новобранцами», — сказал командир войсковой части Акималы Калчороев.

Зенитно-ракетный комплекс С-125 всегда находится в боевой готовности.

Он также отметил, что морально-психологическое состояние солдат-срочников в этой войсковой части хорошее, поскольку новобранцы сначала проходят курс молодого бойца, а затем уже приступают к учебе и подготовке к работе на технике.

В итоге командир части оценил учения отметкой «хорошо».