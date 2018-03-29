Учения Сил воздушной обороны. Как отражали нападение противника наши военные

Силы воздушной обороны Кыргызстана провели показательные тактические учения с подразделением войсковой части № 97632.
Цель учений — проверка боеготовности и способность военнослужащих выполнить любую боевую задачу.
В ходе учений участники с помощью радиолокационной станции обнаружили вертолет с условными террористами.
«Террористов» высадили рядом с войсковой частью. Спустя некоторое время их обнаружили наши военнослужащие. Противник открыл огонь, начался бой.
Не достигнув своей цели, враг, согласно легенде, договорившись с другим бандформированием, попытался взорвать вооружение и военную технику.
В итоге после вооруженного сопротивления большинство из нападавших уничтожены, остальные задержаны и переданы в правоохранительные органы.
При отражении удара диверсионно-разведывательных групп, двое военнослужащих были ранены. С поля боя их забрала группа медицинской помощи.
Зенитно-ракетный комплекс С-125 всегда находится в боевой готовности.
В итоге командир части оценил учения отметкой «хорошо».
Мы постоянно находимся в боевой готовности и 24 часа в сутки наблюдаем за небом.Акималы Калчороев