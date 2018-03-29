«Кто поедет в регионы?» Почему Минздрав опоздал с этим вопросом

Если у вас есть дети, но при этом вы никогда не были в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД), вам сказочно повезло.

Очередь здесь занимают с семи утра, если не раньше. Мамаши и папаши с детьми постарше (а кто-то и с грудничками) ломятся все в одно окошко регистратуры. Разобрать, кто за кем встал в очередь, просто невозможно, а потому взрослые просто толкаются и спорят, дети орут. После 8.00 открывают еще два окошка, и дело начинает двигаться чуть быстрее.

Больничный хаос

Радость оказывается недолгой: вскоре выясняется, что талоны к врачам на весь день закончились. Пациентам предлагают записаться на прием через неделю. Но большинство предпочитают стоять в живой очереди. Авось примут. Понять больных можно: узких специалистов не всегда найдешь и в пригороде Бишкека, не говоря уже о регионах.

Фото ИА «24.kg». Очередь у регистратуры в НЦОМиД

Толпа — а вместе с ней скандалы и споры — перемещается от регистратуры в диагностическое отделение. Тут не продохнуть, слабые вентиляторы ситуацию не спасают. Некоторые взрослые нагло заходят без очереди и без требуемых бахил. Кто-то из медработников силой выталкивает таких нарушителей порядка из кабинета...

И это организация третичного уровня! В то время как чиновники системы здравоохранения говорят о высоких технологиях, больницах нового уровня, в существующих медучреждениях нет элементарного порядка. Удивительно, как медики изо дня в день терпят такое безобразие, порождаемое отчасти самими посетителями. Но что мешает администрации ввести электронную очередь? Как приучить больных к предварительной записи?

«Чтобы внедрить электронную запись, нужно оснастить больницы компьютерами, обеспечить хорошими программами, обучить компьютерной грамотности специалистов, ведь в системе остались люди в основном пожилые, которых сложно обучать», — подчеркивает административный директор Ассоциации групп семейных врачей и медсестер Суйумжан Мукеева.

Без единого врача

Разгрузить врачей НЦОМиД можно. Для этого нужна одна «малость»: чтобы в регионах появились толковые ЛОР-врачи, невропатологи, педиатры и другие узкие специалисты. Но зачастую на местах нет даже семейных врачей.

«В регионах большой дефицит кадров. К примеру, в Баткенской области не хватает 87 врачей, из них более 30 процентов — семейные врачи», — цитируют в пресс-центре Минздрава заместителя полномочного представителя правительства КР в Баткенской области Чынар Саттарову.

У нас есть села, где нет ни одного семейного врача. Десять тысяч населения обслуживает один семейный врач. Для него это немыслимая нагрузка! Чынар Саттарова

Встреча №...

«Баткенская область готова принять ординаторов и предоставить им жилье и уголь в этом году. Мы ждем ординаторов и остро нуждаемся в них», — пригласила она молодых специалистов.«Кто поедет в регионы? На круглом столе в Бишкеке обсудили вопросы стандартизации последипломного образования, увеличения зарплаты врачам общей практики и отправки ординаторов в регионы для получения навыков, которые они не смогут получить, оставаясь в городе», — рассказали накануне журналистам в Минздраве.

В ведомстве процитировали своего главу Талантбека Батыралиева. Он традиционно ссылается на зарубежный опыт.

«В мировой практике минимальный срок подготовки специалистов на последипломном уровне составляет четыре года. Англия, например, готовит кардиологов после завершения последипломного медицинского обучения еще 7-8 лет. У нас же раньше специалисты после двух лет последипломного обучения уже становились врачами и могли оказывать помощь пациентам. Но уровень квалификации таких специалистов не был высок. Мы подняли сроки обучения на последипломном уровне от 3 до 5 лет в зависимости от выбранной специальности», — сказал чиновник.

Прошедший круглый стол стал традиционной площадкой для обсуждения острых, насущных проблем системы медицинского образования, которая обеспечивает сектор здравоохранения компетентными кадрами. Пресс-центр Минздрава

Позволим себе не согласиться: как правило, после таких обсуждений, число которых уже и не сосчитать, мало что меняется.

При этом в Минздраве не привели статистики о распределении молодых кадров.

Работать в селах не хотят

До места доехали меньше половины. Не исключено, что позже кто-то одумался и выполнил требование об отработке государственного гранта.

Я кричу о кадровой проблеме в регионах на всех уровнях уже 15 лет. Но меня никто не слышит, делаем вид, что все хорошо. Какие меры нужно принять, чтобы изменить ситуацию? Мы уже опоздали на 5-6 лет. Директор Ассоциации групп семейных врачей и семейных медсестер Суйумжан Мукеева

Главный специалист управления человеческими ресурсами и делопроизводства Минздрава Ирина Керимбаева ранее рассказала : летом 2017 года в регионы распределили 170 выпускников-бюджетников ординатуры и интернатуры.«Очень узкие специалисты, к примеру нейрохирурги, остаются в Бишкеке, в республиканских научно-исследовательских центрах, так как в регионах нет в них потребности. В области в основном едут семейные врачи, терапевты», — поясняла Ирина Керимбаева.«У нас нет онкологов, эндокринологов, невропатологов... То есть они есть, но те, кто себя уважает, не удовлетворен условиями в госбольницах, все ушли в частные клиники. Там у них нагрузка маленькая. Получают 25-30 тысяч сомов и довольны жизнью. А госсектор остался без врачей», — сказала она

«Вчера на круглом столе обсуждали вопрос, как закрепить на местах врачей. Как будто с неба упали. Сделайте зарплату в 30-40 тысяч сомов, и выпускники сами побегут на этих условиях работать. Просто политическое решение нужно принять. Кто придет на базовую зарплату в 5 тысяч сомов, получая на руки всего 4,3 тысячи?! Какой молодой специалист выживет на такую сумму? А если у него семья и жить негде? Поэтому никто и не удерживается, все уходят. Даже прожиточный минимум больше», — посетовала Суйумжан Мукеева.

Зарплату нужно повысить минимум в три раза — до 15 тысяч сомов, чтобы на руки оставалось хотя бы 12 тысяч сомов. Сегодня столько получает врач высшей квалификационной категории, отработавший 30-40 лет. Суйумжан Мукеева

«В этом году у нас выпускают первых обученных врачей общей практики. Они уже сейчас говорят, что не будут работать на такую зарплату, уедут в Казахстан или Россию. Если мы не наладим первичное звено — фундамент системы здравоохранения, то все здание обвалится. И что мы тогда будем делать?» — задает она резонный вопрос.