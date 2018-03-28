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Общество

29 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Энесай», «Ак-Тилек»;
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (1-я улица);
  • 13.00-17.00 — село Орто-Сай (улицы Карбоз уулу, Асаналиева, переулки Западный, Сельхозный);
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Тилек-2» (улица Кийизбаевой);
  • 9.00-17.00 — улицы Учкун, 19, Бородина, Нарвская, микрорайон «Джал» (пересечение Южной магистрали и улицы Садырбаева);
  • 9.00-15.00 — улицы Герцена, Суюмбаева, Ибраимова;
  • 9.30-18.00 — улицы Космическая, Репина, Ахунбаева, 131а, Ак-Муз, Ростовская, Кудрука, Араванская, 2-я Черепки, Кулиева, Попова, Тыныстанова, переулки Илийский, Беломорский;
  • 9.00-20.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абдрахманова, Жайыла Баатыра, Джунусалиева).

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — парк «Ала-Арча» (альплагерь), села Ленинское (улицы Коммунарская, Набережная, Зеленая), Лебединовка (улицы Восточная, Набережная, Северная, Мичурина, проспекты Ленина, Победы), Нижняя Ала-Арча (улица Коллекторная), Аламудун (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Заречная, Чапаева, Гидростроителей, Набережная), Байтик (улица Суюнбаева, жилой массив), Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Ала-Арча, Ленина), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина), Акжол (улицы Дорожная, Суйская), Ан-Арык, Кызыл-Туу, Предтеченка, Петровка (улица Озерная), Александровка (улица Исмаева), Маловодное (улицы Колхозная, Муханова), Милянфан, Туз (улица Молодежная), Джаны-Джол, город Кант (улицы Буслаева, Центральная, Белинского);
  • 9.00–13.00 — село Сокулук (улицы Новая, Фрунзе, Белинского, Мельничная, Советская);
  • 13.00–17.00 — село Сокулук (районная территориальная больница);
  • 8.30–17.00 — город Кара-Балта (улицы Матросова, Морозова, Коммунистическая, 7) , село Ийри-Суу (улицы Восточная, Тынчтык).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–17.00 — села Токтоян, Тасма, Кутургу, Ак-Булун, Фрунзе, Чельпек, Бурма-Суу, Теплоключенка, Сары-Камыш, Кереге-Таш.
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