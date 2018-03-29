Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 29 марта временами дождь, вечером возможна гроза. Воздух прогреется до +18 градусов. День увеличился до 12 часов 33 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Энесай», «Ак-Тилек»;

9.00-13.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (1-я улица);

13.00-17.00 — село Орто-Сай (улицы Карбоз уулу, Асаналиева, переулки Западный, Сельхозный);

10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Тилек-2» (улица Кийизбаевой);

9.00-17.00 — улицы Учкун, 19, Бородина, Нарвская, микрорайон «Джал» (пересечение Южной магистрали и улицы Садырбаева);

9.00-15.00 — улицы Герцена, Суюмбаева, Ибраимова;

9.30-18.00 — улицы Космическая, Репина, Ахунбаева, 131а, Ак-Муз, Ростовская, Кудрука, Араванская, 2-я Черепки, Кулиева, Попова, Тыныстанова, переулки Илийский, Беломорский;

9.00-20.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абдрахманова, Жайыла Баатыра, Джунусалиева).

В связи с аварийно-восстановительными работами 26-30 марта не будет газа в районе, ограниченном проспектом Дэн Сяопина, улицами Мурманской, Алыкулова, Кустанайской, а также в котельной «БСМ».

Памятные даты

День рождения кока-колы

В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим.

Сироп был сладким и густым, Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку «Джейкобс». Первые порции сиропа стали продаваться именно здесь по пять центов за стакан. На первых порах коку раскупали в количестве девяти стаканов в день.

Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «кока-кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон — друг и партнер Джона Пембертона.

Люди, которые меняли мир

Родился государствнный деятель Сопубек Бегалиев В 1931 году в селе Чон-Таш родился государственный и общественный деятель Кыргызской Республики Сопубек Бегалиев. В 1960 году назначен заместителем председателя Госплана Киргизской ССР. В 1961-м — заместителем заведующего отделом ЦК Коммунистической партии Киргизии. В 1962-м стал министром местного хозяйства Киргизской ССР. В 1963-м — министром коммунального хозяйства Киргизской ССР. С 1964-го — первый заместитель председателя Госплана Киргизской ССР. 1968-1991 годы — заместитель председателя Совета министров, председатель Госплана Киргизской ССР. В 1991 году приглашен работать советником президента СССР Михаила Горбачева по экономическим вопросам республик Средней Азии. В 1994 году избран председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, который возглавлял до конца жизни. Умер в 2001 году.

Куда сходить

Культура

В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж» ;

; В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева продолжается выставка «Кульджаке» ;



В ololo art studio книжный четверг — «Степной волк»;

В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора» .

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

В Бишкеке продолжаются международный турнир «Кубок дружбы» по футболу и фестиваль футбола, первенство Кыргызстана по тяжелой атлетике, чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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Зал заседаний, 9.30 — заседание ЖК;

отъезд от здания Генерального штаба, 8.30 — учения в подразделении войсковой части 97632 системы противовоздушной обороны;

отель Hyatt, 9.30 — II Пенитенциарный форум, направленный на актуализацию вопросов модернизации уголовно-исполнительной системы в свете проводимых реформ Кыргызстана;

отель «Дамас», 9.30 — обучающий семинар-тренинг «Рекомендации по внедрению современных технологий орошения в Кыргызстане».

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