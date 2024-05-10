Мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря может 11 мая накрыть Землю

Впервые за 20 лет на Земле может произойти магнитная буря высшего, пятого, уровня. Об этом рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев.

«За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Их часть сольется в пути в единый, еще более крупный объект, который, по расчетам, ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью», — сказал он.

По словам собеседника агентства, на пике уровень бури составит не менее G4.33, при этом есть 15-процентная вероятность того, что он достигнет уровня G5 — впервые с 2005 года.

Мощность магнитных бурь оценивают по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

За минувшие двое суток на Солнце произошло шесть вспышек высшего балла X. Сейчас уровень вспышечной активности составляет около 9.8 по десятибалльной шкале. В ближайшие двое-трое суток взрывная энергия пойдет на убыль. Геомагнитные бури разной степени силы могут продолжаться на Земле вплоть до конца недели, подчеркнул Сергей Богачев.

! Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.