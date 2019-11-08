Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности

С 2017 года в Кыргызстане ежегодно 7-8 ноября отмечаются Дни истории и памяти предков. Сегодня принято чествовать великих и легендарных личностей, тех, кто внес свой вклад в становлении Кыргызстана как государства.

24.kg вспомнило тех, кто стоял у истоков кыргызской государственности.

Народный комиссар Иманалы Айдарбеков

Фото фонда имени Иманалы Айдарбекова

Благодаря ему органы государственной власти Кыргызской автономии были переведены из Ташкента в Пишкек в декабре 1924 года. С этого времени Пишпек являлся столицей Кыргызстана.

Советский партийный деятель Иманалы Айдарбеков родился в 1884 году в селе Арчалы Пишпекского уезда. В 1919 году он стал председателем Пишпекского совета депутатов и активным большевиком. После был председателем Главного суда и народным комиссаром торговли Киргизской ССР.

В августе 1935 года Иманалы Айдарбекова исключили из партии как «националиста», «двурушника, не разоблачившего себя и не отказавшегося от абдрахмановщины». В сентябре 1937 года его арестовали, ему предъявили обвинения в принадлежности к Социал-Туранской партии, в организации групповой борьбы в период образования Горной области, а через год расстреляли во дворе Фрунзенской тюрьмы. Он был расстрелян в 1938 году.

Юсуп Абдырахманов не дал кыргызам голодать

Фото из Интернета. Юсуп Абдрахманов

Еще одним основателем кыргызской государственности по праву считают Юсупа Абдырахманова. Он родился в 1901 году в семье манапа племени солто.

Юсуп Абдырахманов был первым председателем Совета народных комиссаров. Эту должность он занял в 26 лет. И проводил достаточно смелую и независимую от центра подчинения политику. Он настаивал на том, чтобы Киргизскую АССР преобразовали в союзную республику. Политик отказался выполнять планы по хлебозаготовкам. Благодаря этому в Киргизской ССР не было голода, хотя он имел массовый характер в странах союза.

В 1933 году его сняли с занимаемой должности и обвинили в том, что он не «защищал решения партии, а извращал их». Спустя пять лет Юсупа Абдырахманова расстреляли. Реабилитировали его спустя 20 лет.

Автор алфавита Касым Тыныстанов

Фото limon.kg. Касым Тыныстанов

Ученый и государственный деятель Касым Тыныстанов родился в 1901 году. Он является основателем кыргызской письменности на латинском языке.

В 1923 году Касым Тыныстанов составил кыргызский алфавит на основе арабской вязи, после чего вышла книга для чтения «Окуу китеби» и несколько букварей.

В 1938-м его расстреляли по обвинению в буржуазности и национализме, а реабилитировали лишь в 1957 году. Имя писателя долгое время нигде не упоминалось. Только в конце 1980-х кыргызской литературе были возвращены труды Касыма Тыныстанова.

Торекул Айтматов отстаивал интересы кыргызов

Фото из архива Розы Айтматовой. Торекул Айтматов

Партийный деятель Торекул Айтматов родился в 1903 году в селе Таш-Добо. Отец великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова сыграл активную роль в становлении государственности.

Он работал председателем Центрального Совета народного хозяйства Киргизской АССР, секретарем Киргизского областного комитета. В истории Кыргызстана Торекул Айтматов останется как человек, отстаивавший интересы кыргызов. За это он прослыл «националистом». В сентябре 1937 года его откомандировали из Москвы и этапировали во Фрунзе, а 1938-м расстреляли.

Первый букварь Ишеналы Арабаева

Фото газеты «Слово Кыргызстана». Ишеналы Арабаев

Одной из выдающихся личностей, сыгравших значительную роль в становлении кыргызской государственности, стал Ишеналы Арабаев. Он родился в 1882 годув селе Кунбатыш (ныне Кочкорский район) Кыргызстана.

Известному писателю в соавторстве принадлежит первый букварь для школьников «Кыргыз алиппе». Ишеналы Арабаев редактор первой кыргызской газеты «Эркин-Тоо». Он руководил группой по сбору и написанию эпоса «Манас», а сам записал эпос «Семетей».

В 1933 году арестован по делу «Социал-Туранской партии». Умер в тюрьме в Ташкенте 7 июня 1933 года, не дожив до суда. По одной из версий, покончил с собой — отравился. Реабилитирован в 1958 году.

Абдыкерим Сыдыков добивался автономии

Фото Азаттык. Абдыкерим Сыдыков

Он родился в 1889 году. Свою карьеру он начал, работая переводчиком Пишпекского уездного управления. Спустя несколько лет Абдыкерим Сыдыков вместе с Ишеналы Арабаевым, Иманалы Айдарбековым, Касымом Тыныстановым и другими соратниками создал партию «Алыш-Орда».

В 28 лет вступил в большевистскую ячейку. Его несколько раз исключали из партии, а затем вновь восстанавливали.

Абдыкерим Сыдыков вместе с другими продвигал идею кыргызской автономии. Весной 1933 года его арестовали, а через пять лет расстреляли по обвинению в контрреволюционной деятельности.

Баялы Исакеев и восстание 1916 года

Фото foto.kg. Баялы Исакеев

Председатель совета народных комиссаров Киргизской АССР Баялы Исакеев родился в 1897 году. Работать на государственной службе он начал в 1919–1921 годах секретарем Исполнительного комитета Учекинского волостного Совета Туркестанской АССР.

Баялы Исакеев принимал участие в кыргызском восстании 1916 года в отряде повстанцев. Бежал в Китай. По возвращении наладил связи с большевиками и прошел курсы уездных партработников в Москве. Вел активную борьбу с неграмотностью среди кыргызов.

В 1933 году его назначили председателем Совета народных комиссаров Киргизской АССР. На своей должности он проработал почти до самой смерти. В 1937 году его арестовали за националистические и антисоветские взгляды, а через год — в 1938-м — расстреляли.

Абдыкадыр Орозбеков строил школы

Фото из Интернета. Абдыкадыр Орозбеков

Кыргызский государственный деятель Абдыкадыр Орозбеков родился в 1889 году. Он работал в пекарне, состоял в рабочем движении Туркестана, руководил и сам участвовал в операциях против басмачей. В 1925 году его избрали первым председателем исполкома, то есть, по сути, он стал главой государства и правил страной 12 лет.

За годы его председательства в Киргизии построены десятки промышленных предприятий и школ... Грамотность населения повысилась до 68 процентов, созданы тысячи рабочих мест.

Абдыкадыра Орозбекова арестовали в 1937 году, а через полгода он скончался от тяжелой болезни.

Приведенные в материале отцы-основатели внесли свой вклад в формирование и независимость кыргызской государственности. Все они боролись за создание автономной республики. В конце 30-х годов прошлого столетия всем предъявили обвинения и расстреляли, но история показала, что их труды и заслуги стали судьбоносными для современного Кыргызстана.