10:56
USD 89.49
EUR 97.78
RUB 0.98
Общество

Депутат парламента Медербек Алиев предлагает установить в Кыргызстане День отца

Депутат Жогорку Кенеша Медербек Алиев предложил установить в Кыргызстане День отца. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

По мнению парламентария, инициатива признает роль и вклад отцов в развитие общества, она направлена на укрепление семьи и повышение ответственности мужчин в семье.

«Безусловно, одной из основополагающих ценностей кыргызского народа являются почитание старших и уважение к младшим. Наш народ всегда бережно относился к своим вековым традициям, почитая и уважая мудрых, дальновидных старейшин. В сердце каждого кыргызстанца живет чувство благодарности к нашим заботливым отцам. Неспроста наш народ в знак уважения называет великих людей «ата» — Бакай ата, Манас ата, и есть в народе такое понятие, как «жети ата» (семь поколений отцов)», — говорится в справке-обосновании.

Медербек Алиев также отмечает, что традиции уважения и почитания отцов, признания важности их роли в воспитании детей, укреплении семьи, их вклада в развитие общества имеют глубокие корни у народов Кыргызстана. Отцы играют ключевую роль в формировании личности детей, развитии в них социальных навыков и ценностей. Настоящий проект закона помогает подчеркнуть и признать роль отцов, обеспечивает им возможность почувствовать глубокую благодарность и признательность со стороны детей, семьи и общества. Кроме того, это может стимулировать роль отцов в воспитании и снять стереотипы о том, что забота о детях является исключительной обязанностью матерей.

Автор законопроекта добавляет, что День отца отмечается во мнигих странах мира. В КР он предлагает отмечать его 15 марта. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288940/
просмотров: 523
Версия для печати
Материалы по теме
Туры выходного дня. Куда можно съездить на экскурсии по Кыргызстану
День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы
Утвержден календарь праздничных и рабочих дней на 2024 год
#Простофакты. Власти тратят миллионы на праздники, но не хотят платить за детей
На этой неделе у кыргызстанцев будут длинные выходные
Сүмөлөк — традиционное лакомство на Нооруз. Как его готовят сегодня
Работать надо. Чиновники предлагают отменить выходные для некоторых праздников
На оформление Бишкека к праздникам мэрия потратит 11,5 миллиона сомов
За границей и в кругу семьи. Как отметят Новый год и что подарят родным депутаты
Власти Баткена решили ввести ограничения на проведение праздничных мероприятий
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
14 марта, четверг
10:42
Палата представителей США поддержала законопроект о запрете TikTok Палата представителей США поддержала законопроект о зап...
10:25
Садыр Жапаров прокомментировал слухи о возможных митингах в стране
10:13
Задержан экс-министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев
10:02
Я принимаю всех. Садыр Жапаров ответил депутату Шайлообеку Атазову
10:00
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал