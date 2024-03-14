Депутат парламента Медербек Алиев предлагает установить в Кыргызстане День отца

Депутат Жогорку Кенеша Медербек Алиев предложил установить в Кыргызстане День отца. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

По мнению парламентария, инициатива признает роль и вклад отцов в развитие общества, она направлена на укрепление семьи и повышение ответственности мужчин в семье.

«Безусловно, одной из основополагающих ценностей кыргызского народа являются почитание старших и уважение к младшим. Наш народ всегда бережно относился к своим вековым традициям, почитая и уважая мудрых, дальновидных старейшин. В сердце каждого кыргызстанца живет чувство благодарности к нашим заботливым отцам. Неспроста наш народ в знак уважения называет великих людей «ата» — Бакай ата, Манас ата, и есть в народе такое понятие, как «жети ата» (семь поколений отцов)», — говорится в справке-обосновании.

Медербек Алиев также отмечает, что традиции уважения и почитания отцов, признания важности их роли в воспитании детей, укреплении семьи, их вклада в развитие общества имеют глубокие корни у народов Кыргызстана. Отцы играют ключевую роль в формировании личности детей, развитии в них социальных навыков и ценностей. Настоящий проект закона помогает подчеркнуть и признать роль отцов, обеспечивает им возможность почувствовать глубокую благодарность и признательность со стороны детей, семьи и общества. Кроме того, это может стимулировать роль отцов в воспитании и снять стереотипы о том, что забота о детях является исключительной обязанностью матерей.

Автор законопроекта добавляет, что День отца отмечается во мнигих странах мира. В КР он предлагает отмечать его 15 марта.