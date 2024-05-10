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Общество

В Нацбанке пояснили, почему не выпускают сомы с изображениями политиков

Начальник экспертного отдела управления денежной наличности Национального банка Дана Сайфуллина в интервью «Биринчи радио» ответила на вопрос слушателя, почему не выпускаются денежные купюры с изображениями политических деятелей.

Она сказала, что банкноты — это не только платежное средство, но и визитная карточка страны. И каждое государство выбирает свою концепцию изображений, дизайна национальной валюты.

В Кыргызстане заложена концепция изображения историко-культурного наследия еще в 1994-1995 годах, когда выпустили вторую серию банкнот и впервые появились портреты на банкнотах и исторические здания на оборотной стороне. И с этого времени мы придерживаемся этой концепции.

Дана Сайфуллина

Она проинформировала, что выбором персонажей для изображения на банкнотах занимается комиссия при президенте, в которую входят представители различных ведомств, а также Академии наук и Нацбанка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293647/
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