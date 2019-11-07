День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы

Кыргызстанцы отдыхают четыре дня. С 7 по 10 ноября в республике объявили праздничными и выходными днями. Однако немногие знают, что мы отмечаем в эти дни.

Годовщина революции стала днем памяти

Фото ЦГА КФФД КР. Празднование Великой Октябрьской революции в Чолпон-Ате, 1983 год

Во времена СССР все союзные республики 7 ноября отмечали День Великой Октябрьской Социалистической революции. С обретением независимости большинство стран бывшего Советского Союза перестали праздновать этот день. Кыргызстан отказался от него только два года назад. Но на смену революции пришли два новых праздника. Будучи президентом, Алмазбек Атамбаев подписал указ, по которому 7 и 8 ноября объявили Днями истории и памяти предков.

Профессиональный праздник журналистов

Сегодня также свой профессиональный праздник отмечают работники средств массовой информации, радио и телевидения, полиграфии, издательств, книжной торговли Кыргызстана. День информации и печати установлен постановлением правительства от 1 ноября 1993 года.

Фото с сайта foto.kg. Один из первых номеров газеты «Эркин Тоо»

7 ноября 1924 года в Ташкенте вышел первый номер газеты «Эркин Тоо» на кыргызском языке. Он был напечатан арабским алфавитом и подписан Комиссией по науке Кара-Кыргызской области.

Газета вышла на четырех страницах тиражом 3 тысячи экземпляров.

Первым редактором газеты был Осмонкул Алиев. В этом номере опубликовали статью Эшеналы Арабаева, председателя Комиссии по науке, в которой определялось историческое значение газеты, стихотворение Аалы Токомбаева «Октябрдын келген кези» и другие материалы.