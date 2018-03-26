В Кыргызстане за два года от экстремистских взглядов отказались девять человек

В Кыргызстане за два года отказались от экстремистских взглядов девять человек, находящихся в местах лишения свободы. Об этом на координационном совещании по реформе уголовно-исполнительной системы сообщил председатель ГСИН Таалайбек Жапаров.

«Чтобы человек отрекся от радикальных взглядов, требуется до нескольких лет. Мы проводим огромную работу в этом направлении. В частности, привлекаем представителей ДУМК, психологов и теологов», — рассказал Таалайбек Жапаров.

Он добавил, что в настоящее время осужденные за преступления экстремистского и террористического характера изготавливают в специализированных камерах войлочные и кожевенные изделия.

«Чтобы эти люди не сидели просто так в камерах, а после освобождения могли ресоциализироваться, мы стараемся их обучить и занять производственной деятельностью. В рамках проекта УНП ООН оборудовали две камеры, где осужденные могут обучаться и изготавливать войлочные и кожевенные изделия. Сейчас этим ремеслом занимаются около десяти человек. Желающих, конечно, больше. Двух камер недостаточно, поэтому разрабатывается график обучения. Также мы намерены построить в колонии №16 еще один участок для содержания осужденных за такие преступления. Там уже предусмотрены камеры для обучения и изготовления войлочных и кожевенных изделий», — добавил глава ГСИН.