Как сделать образование качественным?

Хождение в школу не то же самое, что обучение. Как сделать так, чтобы школьные годы ребенок действительно провел с пользой для своего будущего? Именно об этом говорили эксперты Всемирного банка во время презентации Доклада о мировом развитии-2018, состоявшейся на днях в Бишкеке.

В этом году ВБ впервые за многие годы полностью посвятил свой главное ежегодное исследование образованию. Ведь именно оно является наиболее существенным фактором для снижения бедности и развития государства. Но дети должны не просто посещать школу, а получать знания, получать навыки и компетенции, которые нужны для того, чтобы преуспеть в жизни.

Однако, как говорится в докладе Всемирного банка, даже после нескольких лет обучения в школе миллионы детей по всему миру не умеют ни читать, ни писать, ни решать простейшие математические задачи.

«Кризис обучения в глобальном образовании, который мы наблюдаем сегодня, состоит из трех измерений: во-первых, из низких показателей результатов обучения детей в школах, во-вторых, из непосредственных причин кризиса — таких, как неподготовленность детей к школе, нехватка навыков или мотивации к преподаванию у учителей, низкое качество управления школами, и, в-третьих, из недостаточной координации усилий всех заинтересованных сторон», — рассказал соавтор доклада и ведущий экономист ВБ по вопросам образования Холси Роджерс.

По словам эксперта, если улучшение школьного обучения становится приоритетной задачей для стран, то в социально-экономическом развитии стран происходит существенное продвижение вперед. «Поэтому нужно открыто говорить о проблемах образования, измерять и показывать реальный уровень знаний детей в школах. Важно, чтобы все заинтересованные стороны — власти, СМИ, предприниматели, учителя, родители и учащиеся — мобилизовались для проведения реформ, ведь изменения должны происходить не только на уровне школы, но и на уровне системы», — отметил Роджерс.

На презентации наряду с рекомендациями глобального характера были озвучены и цифры, касающиеся Кыргызстана. Особой радости они не вызывают. Сравнивая результаты участия страны в международной программе PISA 2006-2009 годов, эксперты пришли к выводу, что при существующих темпах изменения ситуации в сфере образования Кыргызстану нужно 18 лет, чтобы достичь среднего уровня навыков чтения в странах с высоким уровнем доходов, и 25 лет — для математики.

«В Кыргызстане мы смогли обеспечить почти повсеместный доступ к образованию, но есть еще пробелы в знаниях. Именно над этим мы сейчас и работаем. Так, разрабатывается новый вариант национального базисного учебного плана. Такой документ принимается в Кыргызстане впервые. Мы включим в план те предметы, которые являются приоритетными для страны — родной, государственный и иностранный языки, математику, информатику и естественно-научные предметы», — рассказала министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

С министром согласилась и депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко, признав как существование проблем, так и важность политической воли в деле поддержки реформ в образования.

«Наличие политической воли, которая зафиксирована страновыми документами, подкреплена финансами и снабжена механизмами оценки — это важное условие системного подхода и последовательной реализации курса на развитие. В парламенте есть понимание необходимости поднять повестку образования на новый политический уровень, и мы готовы оказать всемерную поддержку тем реформам, которые предлагаются правительством, которые прорабатываются экспертами высокого класса», — сказала депутат.

Председатель попечительского совета Университета Центральной Азии и бывший министр образования Пакистана Шамш Кассим-Лакха в своем выступлении подчеркнул важность развития критического и аналитического мышления у детей. Мир развивается таким образом, что в будущем сегодняшним школьникам придется сменить 10-15 профессий, о которых сейчас мало или ничего не известно, поэтому актуальность того, чему обучают детей сегодня, завтра может значительно снизиться. В этой связи очень важно, утверждает Кассим-Лакха, чтобы система образования научила детей быть мобильными, уметь применять полученные знания на практике и анализировать.

Рассказывая о своем опыте проведения образовательных реформ, Кассим-Лакха призвал относиться к ним как к долгосрочному проекту. «Образование — это не строительная промышленность, где успех можно оценить числом построенных зданий. Результат проводимых реформ можно увидеть только через несколько лет, поэтому всем сторонам важно набраться терпения и работать над реализацией общего видения в диалоге сообща», — сказал он.

В свою очередь глава Минобраза Гульмира Кудайбердиева, закрывая мероприятие, также отметила, что проводимая в Кыргызстане работа по улучшению качества образования даст свои плоды через 10-15 лет. Ее ощутят на себе те дети, которые в этом году пойдут в школу, а в 2040 году будут самой активной частью общества.