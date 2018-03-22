Призеры республиканской олимпиады смогут поступить в вуз вне конкурса

Призеры республиканской олимпиады смогут поступить в высшие учебные заведения вне конкурса. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный специалист управления профессионального образования Минобразования КР Евгения Чубукова.

По ее словам, занявшие первое, второе или третье место школьники имеют право на зачисление в вуз вне конкурса только при условии обязательной сдачи Общереспубликанского тестирования. Причем они должны показать результаты выше пороговых баллов.

Победители могут быть зачислены на те специальности, по которым предмет олимпиады является профилирующим. Ребята, занявшие третье место, вне конкурса зачисляются на педагогические специальности, по которым предмет олимпиады является профилирующим.

В 2018 году к проведению олимпиады впервые привлечена независимая организация — Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО). По словам его представителя Чинары Батракеевой, будет применяться кодирование детей. «Все работы будут зашифрованы. Решения заданий будут вывешены позже на всеобщее обозрение, и все смогут сравнить их с тем, как дети решали задания. Задания не выходят за рамки школьной программы», — сказала она.